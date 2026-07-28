La Land Rover Discovery Sport sta per scomparire

Land Rover manda in pensione la Discovery Sport. La Casa automobilistica ha confermato che la produzione del SUV terminerà entro la fine di quest’anno. Un portavoce di Land Rover ha condiviso con Motor1 la seguente dichiarazione sul futuro del modello:

"La produzione della Discovery Sport terminerà a dicembre 2026, in linea con i normali cicli di vita del prodotto, mentre Halewood [Regno Unito] si prepara alla produzione dei modelli JLR di nuova generazione."

Land Rover continuerà a vendere la Discovery Sport fino all’esaurimento delle scorte.

Entry level di successo

Presentata nel 2014 e aggiornata nel corso degli anni, l'ultima volta con il restyling del 2023, la Land Rover Discovery Sport ha rappresentato il modello di ingresso della Casa, con un prezzo di poco superiore ai 55.000 euro. Solo la Ranger Rover Evoque fa meglio con i suoi 50.900 euro. Non sappiamo se la Discovery Sport avrà un'erede e bisogna quindi attendere eventuali annunci da parte della Casa, che non rimane comunque con le mani in mano. Anzi.

Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport, gli interni

Giusto la scorsa settimana è stata presentata la Range Rover GT, nuovo e inedito modello basato sulla piattaforma Electrified Modular Architecture (EMA) della casa. Debutterà in versione 100% elettrica e in seguito è previsto anche un powertrain full hybrid.

Le proporzioni sono una novità assoluta per Range Rover e Land Rover in generale: linea del tetto da coupé e un assetto piuttosto ribassato, con interni completamente nuovi.

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Fonte: Land Rover