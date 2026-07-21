2.000 ore di lavoro per trasformare questa Range Rover classica

Il fascino della Range Rover Classic non tramonta mai. Ecco perché Land Rover ha deciso di portare alla Monterey Car Week un esemplare completamente restaurato e personalizzato dagli specialisti inglesi. Un tributo a un modello iconico, che sarà venduto all'asta da RM Sotheby's il 14 agosto.

La particolarità del progetto è che il fuoristrada storico è stato realizzato per accompagnare la nuova Range Rover SV Ultra, formando un esclusivo abbinamento, con le due vetture che condividono colori, materiali e numerosi dettagli stilistici.

Una Range Rover Classic unica nel suo genere

L'esemplare scelto come base è una Range Rover Classic County Edition del 1993 destinata originariamente al mercato statunitense. La vettura è stata completamente reinterpretata per riprendere il linguaggio stilistico della nuova Range Rover SV Ultra.

Range Rover Classic del 1993 insieme alla Range Rover SV Ultra Foto di: Land Rover

La carrozzeria sfoggia la raffinata tinta Titan Silver, introdotta proprio sulla SV Ultra. Si tratta di una vernice sviluppata con pigmenti di ultima generazione e microscopiche particelle di alluminio che donano alla superficie un effetto molto luminoso e cangiante, capace di ricordare il metallo liquido.

Range Rover Classic del 1993 restaurata per la Monterey Car Week 2026 Foto di: Land Rover

Anche gli altri dettagli esterni seguono lo stesso principio. I cerchi originali da 16" a tre razze sono rifiniti in Satin Platinum Atlas con bordo diamantato, mentre il cofano adotta la nuova scritta Range Rover riservata alla SV Ultra. Per ottenere un aspetto ancora più pulito, sono state eliminate anche le modanature laterali della carrozzeria.

Sotto il cofano è stata installata una targhetta dedicata che certifica la vettura come prima commissione ufficiale "Matched Pair", sottolineandone l'unicità.

Un abitacolo che unisce passato e futuro

È però all'interno che emerge il lavoro più sofisticato svolto dagli specialisti Land Rover Classic.

Per la prima volta su una Range Rover Classic vengono utilizzati i rivestimenti Ultrafabrics, materiale già adottato sulla moderna SV Ultra come alternativa sostenibile alla pelle tradizionale.

Range Rover Classic del 1993, gli interni Foto di: Land Rover

La combinazione cromatica Orchid White e Cinder Grey riprende fedelmente quella del SUV contemporaneo, trasformando l'abitacolo in un ambiente elegante e luminoso. La plancia è completamente rivestita in Cinder Grey, con bocchette della climatizzazione coordinate nella stessa tonalità, mentre anche il volante adotta una raffinata finitura bicolore.

I sedili della Land Rover rappresentano uno degli elementi più esclusivi del progetto. Riprendono infatti il motivo decorativo introdotto dalla SV Ultra, con lavorazione laser e una complessa perforazione a mosaico che interessa sia gli schienali sia gli inserti centrali.

Oltre 2.000 ore di restauro

Il progetto non si è limitato all'aspetto estetico. Gli specialisti di Land Rover Classic hanno impiegato oltre 2.000 ore per riportare la vettura alle condizioni desiderate, intervenendo su carrozzeria, verniciatura, tappezzeria e assemblaggio finale.

Range Rover Classic del 1993 restaurata per la Monterey Car Week 2026 Foto di: Land Rover

Anche il 3.9 V8 è stato completamente revisionato insieme al cambio automatico a quattro rapporti. Lo stesso trattamento è stato riservato alle sospensioni, allo sterzo e all'impianto frenante, tutti ricostruiti e ricondizionati con l'obiettivo di preservare il comportamento originale della vettura.

Secondo Land Rover Classic, ogni intervento è stato eseguito cercando di mantenere intatto il carattere della Range Rover del 1993, ma introducendo il livello di precisione e qualità costruttiva che oggi viene richiesto a un'automobile di lusso.

La Range Rover Classic debutterà pubblicamente durante la Monterey Car Week insieme alla nuova Range Rover SV Ultra destinata al mercato americano. Le due vetture saranno esposte dal 12 al 14 agosto al Monterey Conference Center e successivamente proposte come lotto unico durante l'asta di RM Sotheby's del 14 agosto.

Fotogallery: Range Rover Classic del 1993 restaurata per la Monterey Car Week 2026