Vorreste la Subaru Impreza di Colin McRae fatta di Lego? Potete votarla

La Subaru Impreza WRC di Colin McRae, con la sua iconica livrea blu e oro, è stata riprodotta in un numero quasi illimitato di versioni, dai classici modellini die-cast aivideogiochi, passando per tatuaggi. Ora una versione Lego progettata da un fan dell’icona rally - rigorosamente con livrea 555 - sta scalando le classifiche di Lego Ideas. Il progetto è attivo da qualche tempo sulla piattaforma di voto collettivo di Lego e sta raccogliendo consensi sia tra gli appassionati di rally sia tra i fan dei mattoncini.

Il modello ricrea la Impreza WRC coupé di McRae nel suo classico aspetto Subaru World Rally Team. Se il progetto raggiunge la soglia di 10.000 voti sulla piattaforma, il team Lego dovrà valutarne seriamente la trasformazione in un kit ufficiale.

Progetto Lego Ideas dedicato alla Subaru Impreza WRC di Colin McRae

La proposta su Lego Ideas prende la Impreza WRC resa celebre da McRae e la trasforma in un modello da esposizione ricco di dettagli. Il designer si è posto l’obiettivo di “costruire da zero” una versione immediatamente riconoscibile dagli appassionati di rally, dall’assetto alla carrozzeria, utilizzando naturalmente tecniche costruttive Lego standard e mattoncini che si possono trovare ovunque. Secondo quanto riportato sul progetto, il set utilizza 1.925 pezzi.

Come detto il progetto è online su Lego Ideas, il che significa che chiunque abbia un account Lego gratuito può sostenerlo. Non è la prima volta che il designer spinge per dare vita a una Impreza McRae in versione mattoncini. Un precedente progetto Subaru Impreza WRC dello stesso creatore aveva già raccolto tutti i 10.000 sostenitori necessari ed era avanzato fino alla Second Review Stage 2025 di Lego, per poi essere respinto durante la valutazione ufficiale.

L’attuale proposta "Subaru Impreza WRC & Colin McRae" rappresenta di fatto un secondo tentativo di trasformare il concept in un set vero e proprio.

Cosa deve succedere adesso

Dal punto di vista estetico, il progetto punta con decisione su ciò che ha reso la vera 555 Impreza così memorabile. Il render sfoggia la classica livrea blu Subaru World Rally Team, con grafiche gialle, cerchi dorati, presa d’aria sul cofano e fari supplementari montati sul paraurti anteriore. Poggia su una base modulare con tre “modalità” espositive ispirate alla fotografia rally: una derapata di traverso, un salto in crest e una scena da officina, ciascuna ottenuta riorganizzando gli elementi scenografici attorno alla stessa vettura.

Progetto Lego Ideas Colin McRae Subaru Impreza WRC Foto di: Lego Ideas

La proposta include una minifigure di Colin McRae e pannelli di sfondo intercambiabili per cambiare il contesto in cui l’auto sta “guidando”. Per gli appassionati di rally che conoscono a memoria ogni prova speciale di Monte Carlo e Finlandia, questa attenzione ai piccoli dettagli è ciò che fa apparire il concept Lego come qualcosa di più di una semplice coupé sportiva blu in versione mattoncini.

Sul fronte del processo, i numeri sono semplici ma rigidi. Il progetto dedicato alla Impreza di McRae ha bisogno di 10.000 sostenitori su Lego Ideas prima che l’azienda lo sottoponga a una valutazione formale per una possibile produzione. Una volta superata questa soglia entro la finestra temporale prevista, il team interno di Lego valuta se il progetto sia realizzabile su larga scala, quanto sarebbe complesso e costoso produrlo e se le licenze siano realisticamente ottenibili, comprese le approvazioni di Subaru e di chi detiene i diritti sul nome e sull’immagine di McRae.

Se un progetto supera questa fase di valutazione, Lego negozia le licenze necessarie e lo trasforma in un set vero e proprio venduto in tutto il mondo. Il designer compare sulla confezione e riceve 10 copie del set e una quota sulle vendite, mentre gli acquirenti si ritrovano un’altra macchina da rally ufficialmente licenziata da esporre in casa.