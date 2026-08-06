Dopo l'appariscente Ecovip Evoluzione, Laika rilancia con il nuovo Performance. Se il primo punta maggiormente su presenza scenica e look sportivo, il secondo mette in primo piano comfort, qualità dei materiali e personalizzazione. Proprio così, l'Ecovip Performance amplia la gamma con la variante più accogliente e più adatta all'uso quotidiano.

In breve: il Performance non vuole provocare, ma convincere. Al posto di richiami al motorsport ed effetti scenici, qui il focus è su un pacchetto complessivo di livello elevato. Laika presenta entrambe le novità al Caravan Salon di Düsseldorf e, insieme, mostrano con chiarezza in quale direzione il marchio intende sviluppare la propria famiglia Ecovip.

Dimensioni razionali

Quanto alle dimensioni, Laika resta piacevolmente razionale. L'Ecovip Performance debutta nelle note versioni da 5,41 e 5,99 m e ora aggiunge anche il nuovo 645 da 6,36 m. In questo modo la gamma copre uno spettro piuttosto ampio. Dal compagno di viaggio più maneggevole alla variante più generosa per i tour più lunghi. Tutti i modelli sono spinti dal Fiat Ducato 35 Light con motore diesel da 118 kW (160 CV) e cambio automatico a otto rapporti di serie.

40 Fonte: Laika

Laika rinuncia volutamente a pacchetti di equipaggiamento complicati. Al contrario, molto è già incluso di serie. È una scelta che si adatta perfettamente al carattere del Performance: meno stress da configurazione, più comfort immediatamente fruibile. Chi non vuole passare in rassegna lunghe liste di optional, ma cerca subito un camper ben realizzato, qui rientra probabilmente in pieno nel target.

Laika Ecovip Performance (2026) in Azzurro Portofino Laika Ecovip Performance (2026) in Grigio Napoli Laika Ecovip Performance (2026) in Grigio Torino Laika Ecovip Performance (2026) in Bianco Cortina Foto Di: Laika Foto di: Laika

Conta il design

L'aspetto più interessante riguarda soprattutto il design. Invece, di semplici varianti di verniciatura, ci sono quattro mondi stilistici completamente distinti. Grigio Torino si ispira alle classiche granturismo italiane, Bianco Cortina abbina dettagli Tricolore a cerchi color oro, Azzurro Portofino punta su tonalità marine e ruote bronzo, mentre Grigio Napoli con accenti rossi adotta un registro più sportivo. A questo si aggiungono rivestimenti specifici e dettagli cromatici coordinati nell'abitacolo.

Anche all'interno Laika non fa le cose a metà. Il décor in legno Noce-Opèra, il pavimento effetto pietra e i piani di lavoro in Fenix antigraffio definiscono l'ambiente. È uno di quegli interni che, a prima vista, ricordano più uno spazio domestico che un furgone. Allo stesso tempo, l'insieme resta pratico nell'uso quotidiano, perché i materiali non vogliono solo apparire raffinati, ma anche risultare robusti.

Laika Ecovip Performance (2026) con interni Misano Laika Ecovip Performance (2026) con interni Firenze Laika Ecovip Performance (2026) con interni Imola Foto Di: Laika Foto di: Laika

Un vero dettaglio di rilievo si trova nell'Ecovip Performance 540. Qui Laika adotta un bagno variabile che, all'occorrenza, può trasformarsi in una doccia ampia e separata. Sotto i sei m è una soluzione intelligente, perché offre comfort senza appesantire inutilmente la pianta.

Sul piano tecnico, il Performance resta anch'esso su un livello premium. Di serie ci sono una batteria al litio da 150 Ah, il sistema LaikaControl per gestire le principali funzioni via smartphone, una retrocamera e un sistema infotainment Pioneer da 9 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. A garantire il comfort termico provvede una stufa diesel Truma Combi da 6 kW, che rende il campervan interessante anche nei mesi più freddi.

Laika Ecovip Performance 540 (2026) Foto Di: Laika Laika Ecovip Performance 600 (2026) Foto di: Laika

Per fare in modo che non sia solo bello da vedere, ma anche funzionale nella vita di tutti i giorni, Laika presta inoltre grande attenzione all'isolamento. Pareti, tetto, pavimento, cabina di guida e porte sono accuratamente coibentati. Secondo il costruttore, la cellula resiste a test in camera climatica tra -10 e +35 gradi Celsius.

Laika Ecovip Performance 645 (2026) Foto di: Laika

Per il momento Laika non ha ancora comunicato dettagli sui prezzi. L'impostazione, però, è chiara: l'Ecovip Performance non è il fratello semplificato dell'Evoluzione, ma l'alternativa della gamma orientata al comfort. Meno spettacolo, più sostanza: ed è proprio questo che, per molti acquirenti, potrebbe rivelarsi l'argomento più convincente.



