Il Ponte sullo Stretto ha fatto un nuovo passo in avanti

Il Ponte sullo Stretto di Messina compie un nuovo passo avanti. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato all’unanimità il passaggio alla fase di progettazione esecutiva del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è arrivata oggi al termine dell’assemblea generale convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per esaminare il progetto.

Il via libera riguarda una fase tecnica fondamentale, nella quale il progetto viene definito nei dettagli necessari per arrivare alla realizzazione dell’opera. Il Ponte sullo Stretto, al centro del dibattito pubblico da decenni, punta a collegare direttamente le due sponde dello Stretto di Messina superando la distanza oggi coperta principalmente dai traghetti.

Il progetto entra nella fase esecutiva dopo il parere del Consiglio

Con il voto unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si apre quindi la fase successiva dell’iter. Il progetto definitivo, già esaminato nei mesi precedenti, dovrà ora essere sviluppato attraverso una progettazione più dettagliata, che comprende gli aspetti costruttivi, tecnici e organizzativi necessari per l’eventuale apertura dei cantieri.

13 Fonte: WeBuilt

Il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rappresenta una delle opere infrastrutturali più discusse in Italia per dimensioni e complessità. Il progetto attuale, lo ricordiamo, prevede un ponte sospeso a campata unica sullo Stretto, pensato per consentire il passaggio di veicoli e treni ferroviari tra le due regioni.

Un’opera strategica tra infrastrutture e collegamenti nazionali

Il Ponte sullo Stretto è considerato dal Governo Meloni un elemento centrale per migliorare i collegamenti con la Sicilia e integrare maggiormente l’isola nella rete dei trasporti nazionale ed europea. Negli ultimi mesi il progetto ha continuato il suo percorso tra valutazioni tecniche, autorizzazioni e confronti istituzionali, compreso il dialogo con gli organismi europei.

Il costo complessivo dell’opera è stato più volte aggiornato nel corso degli anni e resta uno degli aspetti più discussi insieme alla sostenibilità economica e ai tempi di realizzazione. Con l’approvazione della progettazione esecutiva, il progetto entra però in una nuova fase operativa, nella quale saranno definiti gli ultimi dettagli prima delle decisioni sulla costruzione.