Perché le auto moderne restano più fresche anche sotto il sole

Le automobili moderne sono sempre più attente all'aerodinamica, alla sicurezza e alla sostenibilità, ma c'è un nemico che continua a mettere alla prova il lavoro dei designer: il caldo. Bastano poche ore sotto il sole per trasformare un abitacolo in una piccola serra, costringendo materiali, superfici e impianti di climatizzazione a lavorare al limite.

Per questo il design non si limita più a rendere un'auto bella da vedere: colori, vetri, rivestimenti, forme della plancia e perfino la disposizione delle bocchette dell'aria diventano strumenti progettuali capaci di migliorare il comfort, ancora prima che entri in funzione il climatizzatore.

La Volkswagen ID.7 Tourer è uno degli esempi più recenti di questa evoluzione.

Soluzioni semplici per un caldo difficile

Per molti decenni il comfort estivo non dipendeva dalla climatizzazione, ma dall'ingegno dei progettisti. Soprattutto nelle utilitarie, dove la plancia era spesso ridotta all'essenziale, il design cercava comunque soluzioni pratiche per migliorare la ventilazione naturale dell'abitacolo, sfruttando direttamente il movimento dell'automobile.

Nella Citroen 2CV la ventilazione diventava parte integrante del progetto: la presa d'aria ricavata sotto il parabrezza influenzava anche il disegno della carrozzeria, separando visivamente cofano e cristallo anteriore. Il tetto apribile, che nelle primissime serie copriva anche il vano bagagli, permetteva anche un avvolgimento parziale Anche per la Renault 4 non mancavano soluzioni che favorivano il raffreddamento, dalla presa d'aria sotto il parabrezza più volte ridisegnata nel tempo, alla semplice finestratura anteriore scorrevole con funzioni di deflettore

La Citroen 2CV utilizzava una presa d'aria orientabile sotto il parabrezza, la Renault 4 sportelli dedicati alla ventilazione, mentre la Fiat 500 storica affidava gran parte del ricambio d'aria al grande tetto in tela, spesso lasciato semiaperto con un semplice cordino. Anche i piccoli deflettori orientabili dei finestrini contribuivano a rendere più sopportabile il viaggio nelle giornate estive.

Il vetro non è più solo trasparente

Oggi le prese d'aria esterne sono quasi scomparse e le superfici della carrozzeria risultano molto più continue. La gestione del calore passa soprattutto attraverso i vetri, sempre più sofisticati, capaci di limitare il passaggio dell'energia solare senza rinunciare alla luminosità e alla visibilità.

Nella ID.7 Tourer aerodinamica e comfort seguono lo stesso progetto: superfici vetrate, plancia essenziale e proporzioni molto filanti contribuiscono a creare un abitacolo più luminoso ed efficiente L'assenza del lunotto tradizionale permette alla Polestar 4 di ridisegnare completamente la parte posteriore dell'abitacolo: più libertà per il design, maggiore continuità delle superfici e una diversa gestione della luce interna

La Volkswagen ID.7 Tourer interpreta bene questa nuova filosofia, con un abitacolo molto luminoso ma progettato per mantenere il comfort anche nelle giornate più calde. Accanto a lei, modelli come la Polestar 4 dimostrano come tetti panoramici e grandi superfici vetrate possano convivere con un'efficace protezione dal sole grazie a materiali e tecnologie sempre più evoluti, ma anche con l'originale scomparsa del lunotto posteriore.

L'aria entra a far parte del design

Le bocchette di ventilazione non sono più elementi applicati alla plancia. Oggi vengono integrate nelle superfici, trasformandosi in sottili incisioni orizzontali o verticali che contribuiscono alla pulizia del disegno, senza rinunciare a una distribuzione dell'aria più uniforme e naturale all'interno dell'abitacolo.

Anche in un abitacolo molto compatto come quello della Volvo EX30, la plancia essenziale lascia maggiore spazio alla luce e alla circolazione dell'aria. Meno elementi sporgenti e superfici continue contribuiscono a creare un ambiente visivamente più fresco e ordinato Foto di: Volvo Le bocchette quasi invisibili della Tesla Model 3 dimostrano come la climatizzazione possa diventare parte integrante del progetto: il flusso d'aria viene distribuito in modo uniforme senza interrompere la continuità della plancia Foto di: Tesla

Volvo rappresenta uno degli esempi più interessanti di questa evoluzione: nella famiglia EX la ventilazione si integra completamente nell'architettura degli interni, mentre anche Tesla ha contribuito a ridurre il numero degli elementi visibili concentrando gran parte delle funzioni nell'interfaccia digitale. Il comfort nasce così dall'equilibrio tra progetto, tecnologia e semplicità.

Più ombra, meno temperatura

Per molti anni il comfort estivo è stato affidato quasi esclusivamente alla potenza del climatizzatore. Oggi il progetto cerca invece di ridurre il calore prima ancora che entri nell'abitacolo, attraverso materiali, colori, vetri, rivestimenti e una diversa organizzazione dello spazio interno. Il design diventa così parte integrante del benessere, non soltanto dell'estetica.

La BYD Seal dimostra come una berlina moderna possa unire aerodinamica e comfort: il disegno molto filante riduce la resistenza all'aria, mentre vetri e superfici continue contribuiscono a creare un abitacolo più efficiente e piacevole da vivere anche d'estate Foto di: BYD Con la Zeekr 7 GT l'aerodinamica torna protagonista del design: una linea bassa e filante non migliora solo consumi e autonomia, ma permette di progettare un abitacolo luminoso e confortevole, dimostrando che anche un'auto efficiente può offrire benessere nelle giornate più calde Foto di: Zeekr

È una trasformazione silenziosa, ma molto significativa. Se una volta bastava aprire un deflettore o arrotolare il tetto di tela per cercare un po' di aria fresca, oggi il comfort nasce da un insieme di scelte progettuali spesso invisibili, nelle quali forma e funzione tornano a coincidere. Anche il caldo, in fondo, può essere combattuto con il design.

Fotogallery: Volkswagen ID.7 Tourer 2024