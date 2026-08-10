Audi Q9 vs Mercedes GLS, duello tra titani (di lusso) tedeschi

Quando si parla di SUV di lusso di grandi dimensioni, Audi Q9 e Mercedes GLS rappresentano due interpretazioni differenti dello stesso concetto: offrire il massimo in termini di spazio, comfort e tecnologia.

La Q9 debutta come il modello più grande mai realizzato dalla Casa dei Quattro Anelli, puntando su un abitacolo estremamente versatile, soluzioni tecnologiche inedite e un raffinato motore V6 diesel mild hybrid. La GLS, invece, continua a essere il punto di riferimento della categoria grazie a un comfort da ammiraglia, a una gamma di propulsori molto più ampia e a una dotazione tecnologica evoluta.

Audi Q9 vss Mercedes GLS: gli esterni

Dal punto di vista delle dimensioni, la Audi Q9 è il SUV più grande mai costruito dal marchio tedesco. Misura 5,31 metri di lunghezza, 2,21 metri di larghezza (specchi inclusi), 1,81 metri di altezza e vanta un passo di ben 3,14 metri.

La Mercedes GLS è leggermente più "compatta", pur restando un SUV imponente: è lunga 5,21 metri, larga 1,96 metri e alta 1,82 metri.

Audi Q9 (2026) Foto di: Audi Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+ (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Il grande SUV di Audi propone linee tese e moderne, con una gigantesca calandra Singleframe che può essere illuminata, fari sottili e una fiancata molto pulita. Tra gli elementi più innovativi spiccano i fanali OLED digitali curvi tridimensionali, capaci di modificare la firma luminosa e perfino di proiettare sull'asfalto indicatori di direzione durante le svolte.

Nel SUV firmato Mercedes il frontale è caratterizzato dalla nuova griglia cromata illuminata e dai sofisticati fari Digital Light con tecnologia micro-LED, più efficienti e potenti rispetto al passato. Anche il posteriore è stato aggiornato con una fascia che collega visivamente i gruppi ottici, mantenendo però un look più classico rispetto alla proposta Audi.

Entrambe offrono cerchi in lega fino a oltre 22" e numerose possibilità di personalizzazione.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Audi Q9 5,31 m 2,21 m (specchietti inclusi) 1,81 m 3,14 m Mercedes GLS 5,21 m 1,96 m 1,82 m 3,14 m

Audi Q9 vss Mercedes GLS: gli interni

Audi ha progettato la Q9 come un vero salotto viaggiante. Di serie sono presenti sette sedili regolabili elettricamente distribuiti su tre file, mentre in alternativa è disponibile una configurazione a sei posti con due grandi poltrone singole nella seconda fila. Quest'ultima è completamente scorrevole e modulabile, mentre l'accesso alla terza fila è facilitato da un sistema elettrico che inclina automaticamente i sedili senza obbligare a rimuovere eventuali seggiolini Isofix.

La plancia ospita il nuovo MMI Panoramic Display composto dalla strumentazione digitale OLED da 12,3" dal display centrale da 14,5" e dallo schermo dedicato al passeggero, anch'esso da 12,3". Il sistema utilizza Android Automotive OS e integra ChatGPT, oltre all'Audi Application Store.

Audi Q9 (2026), l'abitacolo Foto di: Audi Mercedes GLS (2026), la plancia Foto di: Mercedes-Benz

L'ambiente è impreziosito da rivestimenti in pelle Nappa, microfibra Dinamica, inserti in legno naturale o fibra di carbonio e da un enorme tetto panoramico superiore a 1,5 metri quadrati, disponibile anche con oscuramento elettronico e illuminazione a LED. Il bagagliaio della Q9 raggiunge una capacità massima di 2.308 litri abbattendo le ultime due file di sedili e dispone di un sofisticato sistema modulare con guide e ganci regolabili per fissare il carico.

Audi Q9 (2026), il bagagliaio Foto di: Audi Mercedes GLS (2026), il bagagliaio Foto di: Mercedes-Benz

La Mercedes GLS risponde con un abitacolo altrettanto raffinato. Anche qui i sette posti sono di serie e tutti i sedili sono regolabili elettricamente. La terza fila può ospitare comodamente persone alte fino a 1,94 metri, caratteristica non comune nel segmento.

Protagonista della plancia è il nuovo MBUX Superscreen, composto da tre display da 12,3" integrati sotto un unico pannello in vetro. Il nuovo sistema operativo MB.OS introduce un assistente virtuale evoluto basato sull'intelligenza artificiale, aggiornamenti over-the-air e un infotainment compatibile con streaming video, videogiochi e numerose applicazioni. Per chi viaggia dietro è disponibile il sistema MBUX High-End Rear Entertainment con due schermi Full HD da 11,6".

Anche la qualità percepita è elevatissima, con sedili massaggianti, sistema Energizing Air Control per la purificazione dell'aria e numerose possibilità di personalizzazione. Il bagagliaio raggiunge i 2.400 litri con tutte le file posteriori abbattute, risultando leggermente più capiente rispetto a quello della Audi.

Modello Quadro strumenti Infotainment Bagagliaio Audi Q9 12,3" 14,5" (+12,3" per il passeggero) 832/2.308 litri (6 posti) 850/2.308 litri (7 posti) Mercedes GLS 12,3" 12,3" (+12,3" per il passeggero) 890/2.400 litri

Audi Q9 vss Mercedes GLS: motori

L'Audi Q9 punta esclusivamente sul diesel mild hybrid. Il protagonista è il 3.0 V6 TDI disponibile nelle varianti da 245 e 299 CV, entrambe abbinate al sistema MHEV Plus che aggiunge fino a 24 CV durante le accelerazioni grazie a un motore elettrico integrato nella trasmissione.

La trasmissione è affidata al cambio automatico Tiptronic a otto rapporti, mentre la trazione integrale quattro è sempre di serie. Il comfort è garantito dalle sospensioni pneumatiche adattive, anch'esse incluse nell'equipaggiamento standard, con possibilità di aggiungere le quattro ruote sterzanti per migliorare agilità e maneggevolezza. La capacità di traino arriva fino a 3,5 tonnellate.

Per quanto riguarda la Mercedes GLS, sono disponibili le versioni diesel 350d 4MATIC da 313 CV e la più potente 450d da 367 CV, entrambe con motore 3.0 sei cilindri in linea. Per chi preferisce le varianti a benzina ci sono la 450 da 381 CV e soprattutto la poderosa 580 equipaggiata con il V8 biturbo da 537 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi. Al top di gamma c'è la 63 AMG, col 4.0 V8 biturbo da 612 CV e 0-100 km/h di 4,2 secondi.

Audi Q9 (2026) Foto di: Audi Mercedes GLS (2026), un dettaglio dei fari posteriori Foto di: Mercedes-Benz

Tutte le motorizzazioni adottano il sistema mild hybrid a 48 Volt e la trazione integrale permanente 4MATIC. A livello dinamico la Mercedes può contare sulle sospensioni pneumatiche Airmatic abbinate all'evoluto sistema E-Active Body Control, che regola continuamente ammortizzatori e molle per offrire il massimo comfort sia su strada sia in fuoristrada.

Modello Mild hybrid benzina Mild hybrid diesel Audi Q9 n.d. 3.0 V6 TDI 245 CV 3.0 V6 TDI 299 CV Mercedes GLS 3.0 sei cilindri in linea 381 CV 4.0 V8 537 CV 4.0 V8 612 CV 3.0 sei cilindri in linea 313 CV 3.0 sei cilindri in linea 367 CV

Audi Q9 vss Mercedes GLS: i prezzi

L'Audi Q9 viene proposta con un listino che parte da 116.900 euro per la versione 3.0 TDI da 245 CV, mentre la variante da 299 CV richiede almeno 119.600 euro.

La Mercedes GLS parte invece da 115.323 euro, una cifra molto vicina a quella della rivale. Considerando la maggiore varietà di motorizzazioni e allestimenti, il prezzo può però crescere sensibilmente scegliendo le versioni più potenti e ricche.