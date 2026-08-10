Lamborghini presenterà due nuove Revuelto a Monterey

La Monterey Car Week rappresenta uno dei palcoscenici più importanti per Lamborghini, che anche nel 2026 sceglie la California per presentare alcune delle proprie novità più esclusive.

Per la prossima edizione, il brand del Toro è presente con la Revuelto SV e con la Revuelto Miura 60° Homage.

Le evoluzioni della Reuvelto

La Revuelto SV si è già mostrata (camuffata) in alcune foto ufficiali. Questa versione dovrebbe distinguersi per diversi interventi sull'aerodinamica, sulle sospensioni, sui freni e sulla gestione elettronica del sistema ibrido. Sono inoltre attesi pneumatici più performanti, una diversa calibrazione del telaio e possibili interventi di alleggerimento. Ad alimentare la Lamborghini ci sarà sempre il 6.5 V12 affiancato dai tre motori elettrici del sistema plug-in hybrid, con un possibile upgrade rispetto ai 1.015 CV sprigionati dalla Revuelto "normale".

Lamborghini Revuelto SV, le prime foto a Hockenheim Foto di: Lamborghini

Accanto alla tecnologia e alle prestazioni della Revuelto SV, Lamborghini celebra invece la propria storia con la Revuelto Miura 60° Homage. Questa serie speciale, limitata a 99 esemplari, nasce dalla collaborazione tra Lamborghini Centro Stile e Ad Personam e rende omaggio ai 60 anni della Miura, modello che nel 1966 definisce il concetto stesso di supersportiva moderna a motore centrale.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage Foto di: Lamborghini

Quasi 30 anni di anteprime esclusive

Il rapporto tra la Casa di Sant'Agata Bolognese e l'evento californiano è nato nel 1998 e, nell'ultimo decennio, si è trasformato in una vera tradizione. La storia di Lamborghini a Monterey inizia con la Diablo SV Monterey Edition, presentata nel 1998 proprio in occasione dell'evento.

Lamborghini Concept S Foto di: Lamborghini

Nel 2005 si prosegue con la Concept S. Basata tecnicamente sulla Gallardo, elimina il tradizionale parabrezza e separa i due occupanti attraverso una struttura centrale ispirata agli abitacoli dei jet da combattimento.

Nel 2015 la Monterey Car Week ospita poi l'Aventador LP 750-4 SV Roadster, versione scoperta della Super Veloce. Il V12 aspirato raggiunge 750 CV e si accompagna a una significativa riduzione del peso e a un'aerodinamica ottimizzata. Un anno dopo arriva la Centenario Roadster, che celebra il centenario della nascita di Ferruccio Lamborghini.

Lamborghini Countach LPI 800-4

Nel 2018 Monterey fa da vetrina all'Aventador SVJ, che porta la filosofia Super Veloce al suo livello più estremo. Il V12 da 770 CV lavora insieme alla trazione integrale e al sistema ALA, l'Aerodinamica Lamborghini Attiva.

Lamborghini Fenomeno Lamborghini Urus Performante Lamborghini Lanzador EV Concept

Nel 2019 la scena passa all'Aventador SVJ 63 Roadster, serie speciale che rende omaggio al 1963, anno di fondazione di Lamborghini, mentre nel 2021 è il momento della Countach LPI 800-4, una reinterpretazione moderna di una delle automobili più importanti nella storia del marchio.

Negi ultimi anni, la Casa del Toro continua a distinguersi portando la Urus Performante, la Lanzador (concept elettrico che anticipa una 2+2 a batteria), la Temerario e, nel 2025, la Fenomeno.

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