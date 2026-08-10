Il nuovo SUV di Mercedes-AMG prende forma

Mercedes-AMG è pronta a presentare un nuovo modello. Non si tratta di una berlina né di una coupé, ma di un SUV che promette di combinare l'impostazione sportiva tipica delle vetture di Affalterbach con una carrozzeria rialzata e una maggiore versatilità.

Le prime immagini teaser mostrano la vettura ancora avvolta nell'ombra, ma sono sufficienti per individuare alcuni elementi particolarmente interessanti. E per far capire che lo sviluppo sia già ultimato, con la presentazione che potrebbe essere davvero dietro l'angolo.

Una GT rialzata

Nonostante la carrozzeria da SUV, le proporzioni della nuova Mercedes-AMG sembrano allontanarsi dall'impostazione tradizionale dei modelli rialzati. Il cofano appare lungo e scolpito, mentre i passaruota molto pronunciati contribuiscono a dare alla vettura una presenza particolarmente aggressiva. La firma luminosa a LED incornicia la parte anteriore e si integra in un design che sembra riprendere alcuni degli elementi introdotti con la nuova famiglia AMG.EA.

Al posteriore arriva uno degli indizi più interessanti. I teaser mostrano gruppi ottici circolari con una grafica luminosa che richiama il motivo della stella a tre punte, per richiamare quanto visto sulla nuova AMG GT Coupé 4.

La nuova era elettrica di AMG

Il debutto del SUV arriva in un momento particolarmente importante per Mercedes-AMG. La Casa sta infatti introducendo la nuova architettura AMG.EA, sviluppata specificamente per i modelli elettrici ad alte prestazioni.

Mercedes‑AMG GT Coupé4 (2026) Foto di: Mercedes-AMG

Il teaser non svela ancora il nome definitivo della vettura, né fornisce indicazioni precise sulla data di debutto. Restano quindi da chiarire aspetti fondamentali come la capacità della batteria, la potenza dei motori elettrici, la velocità di ricarica e soprattutto l'autonomia.

È possibile, comunque, che il modello erediti in parte o del tutto il powertrain già visto sulla coupé. Quest'ultima è disponibile nelle tre varianti 53, 55 e 63, con una potenza massima di 1.169 CV e batteria da oltre 100 kWh, con autonomia di 800 km nel caso della variante 53, la più efficiente (e la meno potente con 544 CV).

Il prezzo? Nell'attesa di scoprirlo nelle prossime settimane, è possibile che il listino sia sempre intorno ai 150.000 euro, come nel caso dell'AMG GT Coupé 4.

Fotogallery: Mercedes‑AMG GT Coupé4 (2026)

48 Fonte: Mercedes-AMG