La Ford Mustang a 4 porte potrebbe arrivare davvero

La famiglia Ford Mustang potrebbe presto allargarsi con una novità destinata a far discutere: una versione a quattro porte, sviluppata per affiancare la coupé e la Mustang Mach-E.

Il progetto non sarebbe più soltanto una suggestione. Secondo Auto Express, Ford avrebbe già mostrato a una selezione di concessionari il concept di una berlina e ha registrato il nome Mach-4.

Una Mustang inedita

L'ipotesi Mach-4 nasce dalla volontà di Ford di tornare a proporre una berlina senza però affrontare i costi enormi legati allo sviluppo di un modello completamente nuovo. La soluzione più logica sarebbe partire dall'attuale piattaforma S650 della Mustang e modificarla per ottenere una carrozzeria a quattro porte, con un passo eventualmente più lungo e maggiore spazio per i passeggeri posteriori.

Ford Mustang Dark Horse

Non sarebbe quindi semplicemente una Mustang coupé alla quale vengono aggiunte due porte. La trasformazione richiederebbe interventi importanti sulla struttura, sulla rigidità della scocca, sulla gestione degli urti e sull'abitabilità, ma potrebbe comunque risultare più conveniente rispetto alla progettazione di una piattaforma completamente inedita.

Il V8 potrebbe essere ancora protagonista

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibile gamma di motori. Le indiscrezioni indicano che la Mach-4 potrebbe condividere gran parte della meccanica con la Mustang coupé. La versione d'accesso potrebbe quindi utilizzare il 2.3 EcoBoost quattro cilindri turbo (ancora disponibile negli USA) abbinato al cambio automatico a 10 rapporti. Ma il vero elemento distintivo sarebbe la possibilità di avere il 5.0 V8 aspirato, mantenendo così uno dei simboli più importanti della Mustang.

Il 5.0 V8 Coyote montato sulla Mustang Dark Horse

Ancora più interessante è l'ipotesi di una Mustang berlina V8 con cambio manuale a sei rapporti. Tecnicamente non sarebbe necessario sviluppare da zero questa combinazione, visto che motore e trasmissione sono già disponibili sulla Mustang coupé. Adattarla alla nuova carrozzeria richiederebbe comunque una nuova fase di calibrazione, omologazione e validazione strutturale.

L'operazione, comunque, avrebbe anche un'importanza strategica per Ford. Il mercato delle berline tradizionali negli Stati Uniti si è ridotto drasticamente negli ultimi anni, spingendo molti Costruttori ad abbandonare questo segmento. Una Mustang a quattro porte permetterebbe però a Ford di rientrare nel mercato senza presentare una berlina anonima. Il marchio Mustang garantirebbe immediatamente riconoscibilità e una forte componente emozionale.

Fotogallery: La prova della Ford Mustang Dark Horse