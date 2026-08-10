Ecco la piccola di smart erede della fortwo

Per anni a ogni incontro con un qualche rappresentante di smart Europe noi e colleghi italiani abbiamo chiesto: quando arriverà la nuova smart fortwo? Dando per scontato che il progetto fosse pronto, in attesa che qualcuno premesse un pulsante per avviarne la produzione. La strada come sappiamo è stata più lunga e ci sono voluti anni, e innumerevoli interviste, per vedere finalmente la nuova piccola due posti erede della prima smart della storia.

In realtà per il debutto ufficiale dobbiamo ancora attendere il Salone di Parigi 2026, ma grazie al Ministero dell'Industria e dell'Informatica cinese (MIIT) possiamo vedere le prime immagini ufficiali della smart #2, l'erede della fortwo, corredate da numerose informazioni tecniche.

Come promesso

Prima di tutto le dimensioni: la smart #2 è lunga 2,75 metri, larga 1,66, alta 1,55 e con passo di 1,87. Praticamente come l'ultima generazione di fortwo. Il peso sarà di 1.130 kg. A muoverla ci penserà un motore elettrico da 60 kW (80 CV) alimentato da batterie LFP da 35,7 kWh, per un'autonomia di 300 km circa, prodotte da CATL e assemblate da Geely. La velocità massima sarà di 140 km/h.Fanno quasi tenerezza le dimensionin delle ruote: 165/65R15, 185/60R15, 185/50R16 oppure 205/45R16. Grazie alle dimensioni ultra ridotte la smart #2 potrà effettuare inversione in meno di 7 metri.

5 Fonte: MIIT

Sappiamo inoltre che la ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% in meno di 20 minuti e che ci sarà la funzione Vehicle-to-Load, per alimentaredispositivi esterni utilizzando l’energia della batteria.

Come detto il debutto in anteprima mondiale della smart #2 è atteso al prossimo Salone di Parigi 2026, in programma dall'11 al 18 ottobre.