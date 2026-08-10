La supercar americana col V8 Corvette che sfida il mondo

Un nuovo nome sta entrando nel territorio della Corvette. Peregryn Automotive sta trasferendo la produzione delle GT-S e GT-R negli Stati Uniti dopo aver acquisito la proprietà intellettuale, i diritti e le attrezzature della gamma di kit car Ultima, e prevede di montare un V8 General Motors dietro i sedili per sfidare la nuova Chevrolet Corvette ZR1 in termini di prestazioni e impatto scenico.

Non si tratta di un progetto destinato al grande pubblico. Peregryn parla di produzioni in piccola serie, di un cambio sequenziale e di un’esperienza di guida relativamente analogica, invece dell’impostazione high-tech della Corvette. Per chi cerca prestazioni serie in pista con un marchio meno noto, la domanda è quanto questa nuova GT-R riesca davvero ad avvicinarsi ai numeri della ZR1 e se i compromessi in termini di comfort e finitura abbiano senso per il proprio utilizzo.

Peregryn GT-R, GT-S e il trasferimento negli Stati Uniti

Peregryn Automotive ha acquisito progetto e attrezzature dei modelli Ultima costruiti nel Regno Unito e sta spostando l’assemblaggio negli Stati Uniti, con le vetture rilanciate sotto i nomi Peregryn GT-S e Peregryn GT-R. L’idea di base resta la stessa: una coupé a motore centrale, bassa e leggera, con costruzione semplice, tanta potenza e componentistica orientata alla pista più che finiture da auto di lusso o la raffinatezza di una vettura da uso quotidiano.

Parte posteriore Peregryn GT-R/Ultima RS Foto di: Peregryn Automotive

La GT-S è di fatto la versione stradale d’ingresso, mentre la GT-R è l’ammiraglia più estrema che richiama il confronto con la Corvette grazie a una potenza obiettivo di oltre 710 CV da un V8 GM e a una velocità massima dichiarata che punta dritta al territorio delle moderne supercar, oltre i 321 km/h. Peregryn e varie testate indicano un peso a secco di circa 953 kg e uno 0-100 km/h in 2,2 secondi, dati che si basano soprattutto sul vantaggio del rapporto peso/potenza più che sulla sola potenza assoluta.

Peregryn indica un prezzo di partenza di circa 180.000 euro, con le prime consegne ai clienti previste per il 2027. Questo posiziona la GT-R come alternativa più specialistica e prodotta in volumi inferiori rispetto alle supercar più note, piuttosto che come giocattolo da pista a basso costo.

Come si confronta con la Corvette ZR1

Peregryn presenta la GT-R come una rivale più leggera e viscerale della Corvette ZR1, più che come una sostituta diretta. La ZR1 utilizza un V8 LT7 biturbo da 5,5 litri con albero motore piatto e una potenza dichiarata ben oltre le quattro cifre, insieme a una trasmissione a doppia frizione e a una garanzia ufficiale completa.

11 Fonte: Peregryn Automotive

Al contrario, Peregryn prevede circa 710 CV dai V8 aspirati Chevrolet delle famiglie LS o LT in un’auto che dovrebbe pesare molto meno di una Corvette. È proprio questo rapporto peso/potenza che permette a Peregryn di parlare di prestazioni da ZR1 nelle condizioni giuste, anche se i valori assoluti di potenza e velocità massima continuano a favorire Chevrolet. Se per voi conta più il feeling analogico che il cronometro sul giro, potrebbe essere uno scambio accettabile.

La proposta, in sostanza, è una GT-R costruita negli Stati Uniti e spinta da un V8 LS o LT, capace di offrire un livello di emozioni vicino a quello della Corvette ZR1 in un pacchetto più grezzo e prodotto in numeri limitati, per acquirenti disposti a rinunciare a una certa dose di raffinatezza.

Fotogallery: Chevrolet Corvette ZR1 (2025) 24 Fonte: Chevrolet

Il parere di Motor1: la GT-R di Peregryn potrebbe convincere chi cerca un’alternativa essenziale e focalizzata sulla guida rispetto a una supercar di fabbrica: una vettura di nicchia su cui mettere mano, invece di una Corvette pronta all’uso e coperta da garanzia. Con un prezzo vicino ai 180.000 euro e le prime auto attese nel 2027, sarà importante verificare quanto peso in ordine di marcia, valori di potenza confermati e il cambio sequenziale saranno davvero all’altezza delle promesse iniziali di 2,2 secondi nello 0-100 km/h e 953 kg di peso. Prima di versare una caparra, andranno valutati anche qualità costruttiva, disponibilità dei ricambi e prospettive di tenuta del valore.