Un 5.5 V8 da 1.187 CV. È la carta d'identità della nuova Chevrolet Corvette ZR1 (disponibile anche nella variante scoperta Convertible), la più potente auto americana di serie mai costruita. Un otto cilindri biturbo capace di "urlare" fino a 8.000 giri al minuto e di sfrecciare fino a 346 km/h.

Una trasformazione completa rispetto alla Corvette base, tanto da mettere in seria difficoltà buona parte delle concorrenti europee.

I segreti del V8 da record

I 1.123 Nm scaricati sulle sole ruote posteriori attraverso il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti permettono alla ZR1 di fermare il cronometro sul quarto di miglio in meno di 10 secondi.

Si tratta di un upgrade notevole rispetto ai 680 CV della Z06, che è equipaggiata con lo stesso propulsore. Quest'ultimo è stato completamente rivisto, dai pistoni forgiati alla presenza di un nuovo albero di trasmissione, oltre a un rapporto di compressione più basso.

Chevrolet Chevrolet Corvette ZR1 (2025)

Un dettaglio sulla parte laterale della Corvette ZR1 L'affilato frontale della ZR1

Le turbine sono realizzate in una lega speciale chiamata "MAR", che a detta di Chevrolet consente prestazioni migliore di quelle in Inconel, la lega utilizzata anche nelle monoposto di Formula 1.

Le sospensioni sono state adattate a questo nuovo modello, mentre il pacchetto aerodinamico ZTK è capace di generare fino a 544 kg di deportanza alle alte velocità.

Il nuovo "abito"

Le modifiche alla meccanica non hanno alterato più di tanto il peso, con la Chevrolet che fa segnare 1.665 kg (1.705 kg per la versione Convertible), meno di una BMW M2 e con un rapporto peso/potenza migliore di quello di una Bugatti Veyron.

Chevrolet ha previsto anche un nuovo impianto frenante ad alte prestazioni, con dischi in carboceramica anteriori da 400 mm e posteriori da 390 mm.

Il 5.5 V8 da 1.079 CV della ZR1

La ZR1 si riconosce anche per una serie di novità nell'estetica e negli interni. La più potente Corvette della storia presenta una speciale cover per il cofano posteriore, che richiama quella vista sulla generazione C2. Ci sono poi il tetto in fibra di carbonio, nuovi stili dei cerchi in lega (in quattro colorazioni, tra cui l'Edge Blue) anche in fibra di carbonio e gli immancabili badge "ZR1" disseminati nell'abitacolo.

Gli interni della Chevrolet Corvette ZR1

Al momento del lancio previsto nel 2025 in Nord America si avranno maggiori informazioni sulle possibilità di personalizzazione e soprattutto sui prezzi. Questi ultimi potrebbero aggirarsi intorno ai 150.000 dollari (circa 140.000 euro), mentre per averla in Italia ci si dovrà affidare molto probabilmente alle aziende d'importazione parallela, preparandosi però a sborsare un corposo extra dovuto ai dazi, all'IVA e alle spese di trasporto e immatricolazione.