Secondo Mercedes si è andati oltre eliminando i pulsanti in auto

Negli ultimi anni ci sono state due tendenze di design collegate che hanno infastidito i clienti più di quasi qualsiasi altra cosa: i giganteschi display formato tablet al centro della plancia e la scomparsa dei pulsanti fisici.

I costruttori tedeschi non sono stati estranei a questa tendenza. I marchi hanno iniziato a sfidarsi per vedere chi riuscisse a inserire lo schermo più grande nella plancia, integrando al tempo stesso comandi realmente utilizzabili. Mercedes potrebbe aver vinto questa corsa dal punto di vista delle sole dimensioni del display, ma il suo CEO riconosce anche che forse si è andati un po’ "troppo oltre". Non per la dimensione dello schermo, ma per aver eliminato i pulsanti fisici sostituendoli con comandi a schermo. "L’intero settore potrebbe essersi spinto un po’ troppo oltre" verso i comandi digitali, ha dichiarato il CEO di Mercedes Ola Kallenius in un’intervista ad AutoCar.

Pronti per il ritorno

Kallenius ha spiegato che Mercedes sta già lavorando per reintrodurre più pulsanti. La nuova Mercedes CLA ha una manopola fisica per il volume sul volante, invece di un cursore touch-sensitive. "A volte ci si porta un po’ troppo avanti e si fa tecnologia per il gusto di fare tecnologia, dimenticando forse un po’ il cliente", ha detto Kallenius. "Quindi d’ora in poi ci vedrete reintrodurre i pulsanti più sensati."

Foto di: Patrick George

È un orientamento condiviso da diversi costruttori. Volkswagen, Hyundai e Porsche stanno tutte facendo un passo indietro rispetto agli schermi, tornando gradualmente a controlli più manuali. Scout Motors sta costruendo un intero marchio attorno a un’atmosfera rétro e, sì, anche a una generosa dotazione di pulsanti e interruttori appaganti da usare.

La Mercedes-Benz GLA 2028 è dotata di una parete di schermi. Foto di: Mercedes-Benz

Anche chi si occupa di sicurezza sta sostenendo questa tendenza, con programmi di valutazione come l’EuroNCAP che penalizzano i costruttori per l’eliminazione di determinati comandi fisici. Ora i marchi tedeschi promettono di riportare almeno alcune manopole, leve e selettori.

Questo non significa che tutto tornerà ad assomigliare agli interni ricchi di comandi tattili delle ammiraglie dell’epoca W123. In base a quanto detto da Kallenius, non tutti i pulsanti torneranno (solo quelli "più sensati"). Ha anche sottolineato che Mercedes continua a lavorare per migliorare i propri sistemi di comando vocale, una strada su cui oggi si stanno concentrando molti costruttori come Tesla e Rivian .

Certo, c’è un fascino futuristico nell’interfaccia minimalista di Tesla - o nell’Hyperscreen da 55 pollici di Mercedes-Benz - che fa sembrare l’esperienza al posto di guida simile a quella di salire a bordo di un’astronave. Ma ogni volta che si deve navigare tra i menu per trovare un’impostazione che prima era affidata a un interruttore fisico, viene da chiedersi se l’estetica valga davvero la praticità. E sempre più spesso sembra che anche le Case automobilistiche si stiano ponendo la stessa domanda.