Dacia Sandero benzina (2026), la prova dei consumi reali

Chi è alla ricerca di un'auto semplice, con cambio manuale, trazione anteriore e un classico motore a benzina senza elettrificazione sa di poter sempre contare sulla Dacia Sandero, in particolare sulla versione Streetway che è la più essenziale ed economica.

È proprio la Dacia Sandero Streetway, l'auto più venduta ai privati in Europa, la protagonista di questa mia nuova prova dei consumi reali, nello specifico la TCe 100 col motore 1.0 tre cilindri turbo benzina da 100 CV e col cambio manuale a 6 marce.

Con la cinque porte rumena, impegnata sul classico percorso di 360 km da Roma a Forlì, sono riuscito a registrare una media di consumo di 4,15 l/100 km (24,10 km/l). La spesa per la benzina del viaggio è stata di 27,03 euro.

Dacia Sandero (2026): i dati

Allestimento Dacia Sandero Streetway expression TCe 100 Prezzo base 16.800 euro Data prova 18/06/2026 Meteo (partenza/arrivo) Sereno, 37° / Sereno, 35° Prezzo carburante 1,809 euro/l (Benzina) Chilometraggio totale a inizio prova 1.684 km Chilometraggio totale a fine prova 3.239 km Velocità media Roma - Forlì 71 km/h Pneumatici Laufenn S Fit 2 LK12

195/55 R16 87H

(Etichetta UE: A, B, 69 dB)

Dacia Sandero (2026): quanto consuma

Continuando la prova consumi reali anche oltre il tragitto canonico ho potuto annotare una discreta efficienza per la Dacia Sandero Streetway a benzina, con una curiosa vicinanza di consumi tra l'utilizzo misto urbano/extraurbano e quello autostradale. Sono invece bassissimi i consumi a velocità costante fuori città.

Dacia Sandero Streetway (2026), semplicità e praticità in auto Foto di: Dacia

Grazie al serbatoio da 50 litri di benzina è possibile percorrere in teoria almeno 780 km con un pieno, range che si avvicina sorprendentemente ai 1.700 km in condizioni ideali da economy run.

Dacia Sandero (2026): i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica Misto urbano-extraurbano



6,2 l/100 km (16,1 km/l)

805 km di autonomia teorica Autostrada 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

780 km di autonomia teorica Economy run 2,9 l/100 km (34,4 km/l)

1.720 km di autonomia teorica Media reale 4,15 l/100 km (24,10 km/l) Computer di bordo 4,2 l/100 km Alla pompa 4,1 l/100 km

Dacia Sandero (2026): la scheda tecnica

Alimentazione: Benzina, 999 cc

Potenza: 74 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 121 g/km

Massa a vuoto: 1.059 kg

Rapporto potenza/tara: 65,256 kW/t

Omologazione: Euro 6E-BIS-FCM (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EC)

Dacia Sandero (2026): quanto si spende di benzina?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 27,03 euro Spensa mensile (800 km al mese) 60,06 euro Quanto fa con 20 euro 266 km Quanto fa con un pieno 1.205 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

Dacia Sandero (2026): quanto consumano le concorrenti?

Forte di una media di 4,15 l/100 km, la Dacia Sandero Streetway si inserisce tra le prime posizioni della classifica consumi reali, a pari merito con la Seat Ibiza FR 1.5 TSI EVO DSG ACT, la Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT Style DSG e la vecchia Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe 90cv.

La rumena supera in efficienza la Citroen C3 Turbo 100cv Manuale (4,50 (22,22), la Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Manuale (4,60 l/100 km - 21,7 km/l) e la Fiat Grande Panda Hybrid 110 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), solo per citare le prove più recenti.

33 Fonte: Dacia

A consumare meno della Dacia ci hanno invece pensato la Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 CV Pandina (4,10 l/100 km - 24,3 km/l), la Lancia Ypsilon 1.2 Ibrido 110CV Automatico e la Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD AllGrip manuale, entrambe a quota 4,05 l/100 km (24,6 km/l), la Suzuki Swift 1.2 Hybrid 2WD manuale (3,90 l/100 km - 25,6 km/l) e la Peugeot 208 Hybrid 100 E-DCS6 (3,85 l/100 km - 25,9 km/l).

La nuova Dacia Sandero vista da vicino

Dacia Sandero (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho guidato è una Dacia Sandero Streetway expression TCe 100, la versione di accesso alla gamma che oltre al motore 1.0 tre cilindri turbo benzina da 100 CV, la trazione anteriore e il cambio manuale a 6 marce, offre di serie i cerchi in acciaio da 16", i fari fendinebbia, la vernice Bianco Ghiaccio pastello, il climatizzatore manuale, i quattro vetri elettrici e lo schermo centrale da 10" con connettività Bluetooth. Con la verniciatura in tinta Sandstone il prezzo di listino è di 17.500 euro.

Dacia Sandero Streetway (2026): gli interni Foto di: Dacia

Cosa mi piace Cosa non mi piace Semplice e intuitiva, un'auto per tutti Rumorosità interna Buona abitabilità interna e capacità di carico Finiture interne migliorabili Dotazione in linea col prezzo Frequenti scalate di marcia nelle salite autostradali Consumi molto contenuti fuori città

Si tratta di una delle cifre più basse in assoluto per l'acquisto di un auto, un prezzo che mi ha permesso di apprezzare la semplicità e razionalità di progetto della Sandero che risulta facile e intuitiva per qualsiasi automobilista. In più c'è una discreta capacità di carico e un'abitabilità interna di buon livello, la dotazione in linea con il prezzo richiesto. Meno apprezzabili mi sono parse invece la rumorosità che entra nell'abitacolo (anche dal vano motore), la qualità percepita di alcune finiture e la necessità di scalare frequentemente marcia nei tratti autostradali in leggera salita.