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La Dacia Sandero ibrida si può ordinare, ecco il prezzo

La Dacia Sandero Stepway Hybrid parte da 20.800 euro, il motore è un full hybrid da 155 CV

Dacia Sandero Stepway ibrida
Foto di: Dacia
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 13:30
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Presentata a inizio anno la Dacia Sandero Hybrid arriva in Italia, inserendosi nel segmento delle piccole elettrificate come Toyota Yaris ed MG3, puntando su un prezzo particolarmente concorrenziale: si parte infatti da 20.800 euro. Disponibile unicamente nella versione Stepway la nuova Dacia Sandero Hybrid allarga la gamma motorizzazioni, affiancandosi alla versione puramente benzina e alla GPL.

Dacia Sandero Hybrid, gli allestimenti

La Dacia Sandero Stepway Hybrid è disponibile in 2 allestimenti Expression ed Extreme, lasciando quindi la versione base Essential alla sola Eco-G 120.

Dacia Sandero Stepway Hybrid Expression: di serie prevede cerchi in lega da 16", barre al tetto modulari, luci LED, mantenitore attivo della corsia, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, monitor centrale da 10", Android Auto e Apple CarPlay wireless e schienali posteriori ribaltabili 1/3-2/3.

Dacia Sandero Stepway (2026)
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Fonte: Dacia

Dacia Sandero Stepway Hybrid Extreme: fendinebbia anteriori, cerchi in lega da 16" specifici, strumentazione digitale da 7", climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori, freno di stazionamento elettrico e keyless entry.

Dacia Sandero Stepway Hybrid: i prezzi

Versione Motore Prezzo
Dacia Sandero Stepway Hybrid Expression HEV 155 CV 20.800 euro
Dacia Sandero Stepway Hybrid Extreme HEV 155 CV 21.900 euro

Dacia Sandero Stepway Hybrid: i motori

La Dacia Sandero Stepway Hybrid è la prima con motorizzazione full hybrid, disponibile unicamente in versione da 155 CV. Il powertrain è composto da un 1.8 benzina 4 cilindri da 109 CV e due motori elettrici, uno da 49 CV e uno con funzione di starter/generatore ad alta tensione, alimentati da una batteria da 1,4 kWh. Sistema che abbiamo già imparato a conoscere anche sulla gamma Renault e che utilizza un cambio automatico elettrificato con 4 rapporti per il motore termico e altri due per i motori elettrici.

<p>Dacia Sandero Stepway 2026</p>

Dacia Sandero Stepway 2026

Foto Di: Dacia
<p>Dacia Sandero Stepway 2026, gli interni</p>

Dacia Sandero Stepway 2026, gli interni

Secondo i dati ufficiali la Dacia Sandero Stepway ibrida ha un consumo medio compreso tra 4,2 e 4,4 l/100 km, con emissioni di CO2 tra 96 e100 g/km.

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