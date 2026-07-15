La Dacia Sandero ibrida si può ordinare, ecco il prezzo
La Dacia Sandero Stepway Hybrid parte da 20.800 euro, il motore è un full hybrid da 155 CV
Presentata a inizio anno la Dacia Sandero Hybrid arriva in Italia, inserendosi nel segmento delle piccole elettrificate come Toyota Yaris ed MG3, puntando su un prezzo particolarmente concorrenziale: si parte infatti da 20.800 euro. Disponibile unicamente nella versione Stepway la nuova Dacia Sandero Hybrid allarga la gamma motorizzazioni, affiancandosi alla versione puramente benzina e alla GPL.
Dacia Sandero Hybrid, gli allestimenti
La Dacia Sandero Stepway Hybrid è disponibile in 2 allestimenti Expression ed Extreme, lasciando quindi la versione base Essential alla sola Eco-G 120.
Dacia Sandero Stepway Hybrid Expression: di serie prevede cerchi in lega da 16", barre al tetto modulari, luci LED, mantenitore attivo della corsia, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, monitor centrale da 10", Android Auto e Apple CarPlay wireless e schienali posteriori ribaltabili 1/3-2/3.
Dacia Sandero Stepway Hybrid Extreme: fendinebbia anteriori, cerchi in lega da 16" specifici, strumentazione digitale da 7", climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori, freno di stazionamento elettrico e keyless entry.
Dacia Sandero Stepway Hybrid: i prezzi
|Versione
|Motore
|Prezzo
|Dacia Sandero Stepway Hybrid Expression
|HEV 155 CV
|20.800 euro
|Dacia Sandero Stepway Hybrid Extreme
|HEV 155 CV
|21.900 euro
Dacia Sandero Stepway Hybrid: i motori
La Dacia Sandero Stepway Hybrid è la prima con motorizzazione full hybrid, disponibile unicamente in versione da 155 CV. Il powertrain è composto da un 1.8 benzina 4 cilindri da 109 CV e due motori elettrici, uno da 49 CV e uno con funzione di starter/generatore ad alta tensione, alimentati da una batteria da 1,4 kWh. Sistema che abbiamo già imparato a conoscere anche sulla gamma Renault e che utilizza un cambio automatico elettrificato con 4 rapporti per il motore termico e altri due per i motori elettrici.
Dacia Sandero Stepway 2026
Dacia Sandero Stepway 2026, gli interni
Secondo i dati ufficiali la Dacia Sandero Stepway ibrida ha un consumo medio compreso tra 4,2 e 4,4 l/100 km, con emissioni di CO2 tra 96 e100 g/km.
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