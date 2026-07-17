L’auto pratica cerca una nuova altezza

Per anni abbiamo pensato che l’alternativa alla station wagon fosse semplicemente il SUV: più alto, più robusto, più visibile, spesso più ingombrante. Ma tra queste due forme, così diverse per proporzioni e immagine, sta nascendo uno spazio nuovo.

La Zeekr 7 GT lo rende molto evidente: è lunga e pratica come una familiare, bassa e filante come una shooting brake, ma tecnologica e imponente come molte elettriche cinesi di nuova generazione. Non inventa una categoria dal nulla, però rende chiara una domanda: come si disegna oggi un’auto pratica?

La familiare cambia altezza

Non è semplicissimo inquadrare le forme della Zeekr 7 GT a prima vista: basta guardarla di profilo per capire che il progetto non lavora sulla verticalità del SUV, ma su una carrozzeria più lunga, bassa e continua, nella quale il tetto accompagna la coda senza creare un volume separato.

Sopra la linea di cintura, l’aspetto è vicino a quello di una shooting brake elettrica: parabrezza inclinato, tetto disteso, lunotto molto sdraiato e coda compatta. Sotto, però, grandi ruote, fiancate piene, altezza da terra e proporzioni importanti conservano la presenza visiva che oggi molti clienti cercano.

Nella vista di tre quarti posteriore, la Dacia Striker mostra uno sbalzo importante, a fronte della rastrematura del tetto e del lunotto basso: una soluzione che sarebbe propria di una station wagon anche con piglio sportiveggiante, se non fosse per la fiancata alta e i cerchi grandi Foto Di: Dacia Molti modelli Volkswagen sono spaziosi e hanno fiancate alte e grandi cerchi, ma mantengono comunque forme ben sagomate, lontane da un SUV alto e squadrato: la Volkswagen ID.7 Tourer ne è un esempio, e questo è sicuramente un vantaggio per la motorizzazione elettrica

Non basta essere lunga

Il confronto con Volkswagen ID.7 Tourer aiuta a leggere meglio il progetto. La Volkswagen interpreta ancora la familiare elettrica in modo piuttosto classico, con tetto lungo, portellone ampio e proporzioni regolari; la Zeekr, invece, spinge verso un’immagine più sportiva, e anche meno prevedibile.

Il rischio, in operazioni di questo tipo, è ottenere un’auto indecisa: non abbastanza elegante per essere una wagon, non abbastanza alta per sembrare un SUV, non abbastanza estrema per essere una shooting brake. La 7 GT prova a evitarlo lavorando sulla continuità della silhouette.

Tutto sommato, la BYD Seal 6 DM-i Touring ha proporzioni più vicine a quelle di una station wagon tradizionale, sebbene le linee generali siano contemporanee, e le protezioni inferiori, le barre sul tetto e la solidità generale provengano dal mondo crossover Foto di: BYD Citroen con i modelli C4 e C4 X, entrambi disponibili anche in versione BEV, ha sdoganato la vettura di segmento C a ruote e fiancate alte, a due o tre volumi, aggiungendo però la dimensione del comfort avanzato tipica del marchio Foto di: Citroën

Una forma tra due mondi

La Zeekr 7 GT non nasce nel vuoto: Anche BYD Seal 6 Touring recupera la carrozzeria familiare in chiave moderna, ma lo fa con una struttura più riconoscibile: tetto regolare, coda più leggibile e un’impostazione più vicina alla wagon tradizionale.

La Dacia Striker segue invece una via più accessibile e robusta: non torna alla familiare classica, ma abbassa e distende il crossover per renderlo più efficiente e sincero. Citroen C4 X ha scelto invece da qualche tempo un’altra strada, con coda da berlina, altezza da crossover, ruote grandi, e zona superiore quasi da coupé.

Sono soluzioni molto diverse, ma condividono lo stesso bisogno: più spazio, meno volume inutile.

Tutte le Zeekr, ed in particolare un'auto spaziosa come la 7 GT, pescano dal mondo Tesla l'idea di una plancia semplicissima e lineare, tornando a pulsanti fisici per le funzioni principali, ma ponendo al centro il maxi schermo variamente configurabile Foto di: Zeekr Gli interni Citroen seguono una logica simile in un contesto diverso, rimanendo molto semplici e meno tecnologici ma con attenzione a forme e finiture. La recente C3 mantiene una plancia orizzontale, uno schermo al centro essenziale, qualche pulsante e poche distrazioni, con una buona sensazione di spazio. Foto di: Citroën

Il design della praticità interna

Anche l’abitacolo va letto in questa prospettiva. Zeekr interpreta l’auto pratica, seppure di alte prestazioni, con un interno tecnologico e molto curato, ma non puramente scenografico: seduta bassa, console centrale alta, grande display e comandi fisici per le funzioni principali costruiscono un ambiente da viaggio.

Dacia, con Striker, lavora invece su un’idea più essenziale e accessibile della praticità, Volkswagen su continuità razionale, Citroen su semplicità accogliente, BYD su comfort e dotazione. Strade diverse per dire che l’auto efficiente e spaziosa non deve apparire povera, aggressiva o anonima.

Una delle vetture con più forte analogia con la Zeekr 7 GT è stata la Kia Proceed GT, che sdoganava la carrozzeria Fastback su una vettura performante abbastanza spaziosa, ma decisamente meno legata al mondo crossover Zeekr propone anche la 7X, dalle forme sagomate ma decisamente più vicina al tradizionale mondo SUV, e non a quello delle station wagon/crossover

La praticità può diventare più efficiente

La vera domanda non è se la Zeekr 7 GT sia una wagon, una shooting brake o una grande crossover bassa: probabilmente è un po’ tutte queste cose insieme. Il suo interesse sta proprio nel rifiuto di una definizione troppo semplice.

Dopo anni di SUV sempre più alti e simili tra loro, il design sembra iniziare a ripiegarsi su forme più lunghe, basse e pulite. Non solo per gusto: peso, aerodinamica e nuove motorizzazioni chiedono auto pratiche, ma meno ingombranti nella forma e nell’immagine.

Fotogallery: Zeekr 7 GT, la prova su strada