La Skoda Fabia di quarta generazione è ancora saldamente legata ai motori a benzina, senza traccia di elettrificazione come altre vetture del gruppo Volkswagen (Polo, Ibiza, T-Cross, Taigo, ecc.), ma sempre con l'idea di proporsi come "auto di sostanza".

A fare da base alla compatta cinque porte boema ci pensa infatti il noto motore 1.0 benzina a tre cilindri che nella versione turbo da 95 CV è protagonista di questa nuova prova consumi reali. Nel percorso standard di 360 km da Roma a Forlì la Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV con cambio manuale a 5 marce ho registrato un consumo medio di 4,60 l/100 km (21,74 km/l) e ho speso 30,37 euro per la benzina del tragitto.

Nei consumi ottiene la sufficienza

Il risultato della Fabia a benzina ottiene la sufficienza, facendo un po' meglio della media delle auto a benzina presenti nella classifica consumi reali, ma non delle compatte come lei. La Skoda è infatti davanti alla Seat Arona 1.0 TSI 115 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l) e alla non più commercializzata Fiat Panda 1.2 City Cross (5,00 l/100 km - 20,0 km/l).

Skoda Fabia, la vista anteriore

Certo è però che molte compatte a benzina hanno consumato meno della Fabia, a partire dalla Peugeot 208 PureTech 130 Aut. (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), passando per Nissan Micra IG-T 92 (4,35 l§/100 km - 22,9 km/l), Lancia Ypsilon 1.0 70 CV Hybrid (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Mazda2 1.5L E-Skyactiv G 90 M Hybrid (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) e arrivando alla Opel Corsa 1.2 75 CV (3,95 l/100 km - 25,3 km/l).

Bene dotazioni, ausili alla guida e praticità

La Skoda Fabia che ho provato è nell'allestimento intermedio Style che ha già di serie la carrozzeria bicolore, i cerchi in lega da 16", i quattro alzacristalli elettrici, il climatizzatore automatico bizona, avviamento senza chiave, sedile di guida regolabile in altezza e fendinebbia.

Skoda Fabia, gli interni

La presenza sull'esemplare in questione di optional come le ruote in lega da 17", la vernice metallizzata arancione, i fari anteriori Bi-LED Crystal Lighting, i vetri oscurati e diversi pacchetti come il Travel Assistant e il Simply Clever e il Navigation fanno salire il prezzo di listino fino a circa 25.000 euro.

Con questa cifra ho potuto guidare un'auto "sincera" dall'assetto equilibrato, un motore adatto a ogni condizione di guida e abbinato a un cambio manuale 5 rapporti dalla buona manovrabilità. Anche l'ergonomia di bordo, gli ausili alla guida, lo spazio abitabile e quello di carico sono apprezzabili, così come le finiture e alcune soluzioni decisamente pratiche come i tanti vani porta oggetti e porta bottiglie.

Costante nell'efficienza, ma non da primato

Provata nelle altre condizioni di utilizzo, la Skoda Fabia Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Manuale Style ha ottenuto livelli di consumo leggermente più alti della media per questa categoria di auto, costanti e senza raggiungere mai livelli critici.

Anche in autostrada l'efficienza si mantiene su buoni livelli, permettendo alla Fabia di percorre quasi sempre almeno 600 km con un pieno del serbatoio da 40 litri di benzina. Con una guida estremamente attenta su un percorso ideale da economy run l'autonomia teorica raggiunge anche i 1.000 km.

Skoda Fabia, la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

612 km di autonomia teorica

612 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

664 km di autonomia teorica

664 km di autonomia teorica Autostrada: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

604 km di autonomia teorica

604 km di autonomia teorica Economy run: 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1.108 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Manuale Style Benzina 70 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.096 kg 123 g/km

Dati

Vettura: Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Manuale Style

Listino base: 20.700 euro

Data prova: 20/02/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 16°/Sereno, 7°

Prezzo carburante: 1,834 euro/l (Benzina)

Km del test: 852

Km totali all'inizio del test: 16.599

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Continental ContiSportContact 5 - 215/45 R17 91W XL (Etichetta UE: E, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 4,60 l/100 km (21,74 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,37 euro

Spesa mensile: 67,49 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 237 km

Quanto fa con un pieno: 870 km

