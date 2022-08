Le auto compatte a cinque porte, quelle che fino a pochi anni fa venivano chiamate "utilitarie", fanno dei bassi consumi e della praticità di utilizzo i loro punti di forza e questa regola non sfugge di certo la Nissan Micra a benzina protagonista di questo nuovo episodio della prova consumi reali.

La Micra IG-T 92 col suo motore "mille" tre cilindri turbo benzina da 92 CV, trazione anteriore e cambio manuale a 5 marce riesce infatti a ottenere una media di consumo di 4,35 l/100 km (22,99 km/l) nel percorso standard di 260 km da Roma a Forlì, spendendo 28,02 euro per il carburante del viaggio.

Bene nella classifica consumi

Con una simile performance la Nissan Micra IG-T 92 riesce a ritagliarsi un posto nella parte superiore della classifica consumi, categoria auto a benzina, davanti a Peugeot 208 PureTech 130 Aut. (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) e Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), solo per citare altre compatte.

Meglio della Micra hanno invece già fatto Hyundai i10 1.0 MPI e Lancia Ypsilon 1.0 70 CV Hybrid, entrambe a quota 4,25 l/100 km (23,5 km/l), ma anche Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 CV e Suzuki Swift 1.0 Hybrid, entrambe a 4,10 l/100 km (24,3 km/l), Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 100CV manuale (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), Opel Corsa 1.2 75 CV (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) e Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 7,0 km/l).

Scattante e pratica

L'auto provata è una Nissan Micra IG-T 92 in allestimento Kiiro, facilmente riconoscibile per la verniciatura in grigio metallizzato con dettagli gialli "Spiced Lemon", cerchi in lega da 17" in nero lucido, vetri posteriori oscurati e fendinebbia, oltre che per il climatizzatore automatico e l'adesivo Kiiro sul montante posteriore.

Il prezzo di listino di 20.650 euro non prevede optional aggiuntivi e permette di acquistare a una cifra abbastanza contenuta una piccola e scattante cinque porte con bagagliaio ben sfruttabile, abitabilità buona, finiture discrete e consumi ridotti. Peccato che sulla Kiiro non si possano avere retrocamera di parcheggio, sistema keyless, abbaglianti automatici e mantenimento corsia, tutti equipaggiamenti disponibili invece sulle versioni N-Sport e Tekna.

Più efficiente fuori città

A livello di consumi la Nissan Micra IG-T 92 non preoccupa in nessuna delle più comuni condizioni di utilizzo, a partire dall'uso in città o in autostrada.

Il meglio lo dà però nei percorsi misti e nei tragitti extraurbani da economy run dove il serbatoio da 41 permette di superare le autonomie medie superiori ai 600 km e arrivare anche oltre i 1.000 km con un pieno di benzina.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

660 km di autonomia

660 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

717 km di autonomia

717 km di autonomia Autostrada: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

627 km di autonomia

627 km di autonomia Economy run: 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1.205 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Nissan Micra IG-T 92 Manuale Kiiro Benzina 68 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.041 kg 126 g/km

Dati

Vettura: Nissan Micra IG-T 92 Manuale Kiiro

Listino base: 20.650 euro

Data prova: 25/08/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/Sereno, 25°

Prezzo carburante: 1,789 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.220

Km totali all'inizio del test: 3.926

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza T005 - 205/45 R17 84V (Etichetta UE: D, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,35 l/100 km (22,99 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,4 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,02 euro

Spesa mensile: 62,26 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 257 km

Quanto fa con un pieno: 943 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.