Dopo essere state per anni oscurate dalle motorizzazioni diesel le auto a benzina tornano protagoniste e lo fanno sempre più nel segmento delle city car e non solo. Anche quelle che un tempo erano note come le "utilitarie" fanno dell'alimentazione a benzina uno dei punti forza, anche in virtù delle emissioni di CO2 sempre più basse che consentono di accedere ai nuovi incentivi 2020 fino a 3.500 euro.

Fra queste c'è anche la nuova Opel Corsa 1.2 75 CV (qui la video prova) che col tre cilindri PSA in versione aspirata che contiene i costi di acquisto e anche quelli chilometrici. A dimostrarlo c'è la nuova prova consumi reali che vede la cinque porte tedesca portarsi a casa un'ottima media di 3,95 l/100 km (25,32 km/l) e una spesa di appena 20,46 euro per la benzina. Con questo consumo l'autonomia teorica con un pieno di serbatoio (40 litri) è di 1.012 km.

Quarta fra le auto a benzina

Con questa bella prestazione la Opel Corsa 1.2 75 CV diventa la quarta auto a benzina più efficiente di sempre fra quelle presenti nella classifica consumi reali, dietro una rivale diretta come la Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l) e di pochissimo davanti alla Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 CV (4,00 l/100 km - 25,0 km/l).

Leggermente staccate ci sono invece Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 CV (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) e le mild hybrid Suzuki Swift 1.0 Hybrid (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) e Lancia Ypsilon 1.0 70 CV Hybrid (4,25 l/100 km - 23,5 km/l).

Semplice e guidabile

La Corsa provata è quella in allestimento Edition che con tetto nero, cerchi in lega da 16", fari full LED e diversi pacchetti accessori che finisce per costare 19.200 euro.

Buona anche se un po' "minimalista" la finitura degli interni, ottima la presenza del mantenimento corsia e del riconoscimento segnali stradali, ma il tetto un po' basso dietro riduce limita leggermente lo spazio per passeggeri posteriori e bagagli.

Bene la guidabilità, con assetto, sterzo e cambio ben calibrati, con il motore da 75 CV che riesce ad affrontare ogni situazione, con un po' di vibrazioni e diverse scalate di marcia del cambio manuale 5 marce.

Consumi contenuti, sempre

La naturale propensione della Opel Corsa 1.2 a usare poca benzina emerge poi in tutte le altre condizioni di guida, da quelle quotidiane a quelle più estreme o dei lunghi viaggi.

In particolare la prova del massimo consumo in salita, anche se affrontata a velocità inferiori rispetto ad auto più potenti, è da record assoluto.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

612 km di autonomia

612 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,9 l/100 km (20,4 km/l)

816 km di autonomia

816 km di autonomia Autostrada: 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

724 km di autonomia

724 km di autonomia Economy run: 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1.248 km di autonomia

1.248 km di autonomia Massimo consumo: 13,4 l/100 km (7,4 km/l)

296 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Opel Corsa 1.2 75 CV Edition Benzina 55 kW Euro 6d-ISC 93 g/km 123 g/km

Dati

Vettura: Opel Corsa 1.2 75 CV Edition

Listino base: 16.050 euro

Data prova: 24/07/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 35°/Pioggia, 21°

Prezzo carburante: 1,439 euro/l (Benzina)

Km del test: 865

Km totali all'inizio del test: 4.326

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 195/55 R16 87H (Etichetta UE: A, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 3,95 l/100 km (25,32 km/l)

Computer di bordo: 3,8 l/100 km

Alla pompa: 4,1 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 20,46 euro

Spesa mensile: 45,47 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 352 km

Quanto fa con un pieno: 1.013 km

