La nuova gran turismo di Range Rover si vede per la prima volta

Range Rover svela il quinto membro della propria famiglia: si chiama Range Rover GT ed è un modello che cambia le regole della casa britannica.

Per la prima volta il marchio abbandona il tradizionale concetto di SUV per proporre una vera gran turismo, anche se con un assetto rialzato rispetto alle GT premium più classiche. Una scelta pensata per offrire maggiore comfort nell’uso quotidiano, senza rinunciare alla capacità di affrontare anche percorsi meno semplici.

La nuova GT non prenderà il posto della Velar, come ipotizzato inizialmente, ma si affiancherà agli altri modelli della gamma Range Rover con un’identità più orientata ai lunghi viaggi. Sarà prima di tutto un’auto elettrica e nascerà sulla nuova piattaforma EMA (Electric Modular Architecture), diversa dalla MLA utilizzata dalle Range Rover attuali. La produzione avverrà nello stabilimento britannico di Halewood, insieme ad altri modelli elettrificati del gruppo Jaguar Land Rover.

Interni minimal e lontani dalla tradizione Range Rover

Per la prima volta Range Rover mostra anche una parte dell’abitacolo della GT, caratterizzato da un’impostazione molto diversa rispetto ai modelli attualmente in gamma. Il design segue una filosofia minimalista, con meno elementi visibili e una maggiore integrazione della tecnologia nella struttura stessa della plancia.

14 Fonte: Land Rover

Al centro troviamo un nuovo schermo principale abbinato a un display dedicato al guidatore, mentre le tradizionali bocchette dell’aria vengono nascoste in un elemento orizzontale che attraversa tutta la plancia. Anche i materiali cambiano approccio, con un rivestimento tessile che avvolge il cruscotto e contribuisce a creare un ambiente più caldo e rilassante.

Questa nuova direzione stilistica potrebbe anticipare anche il linguaggio degli interni dei futuri modelli del gruppo, compresa la nuova Jaguar Type 01, ancora non svelata nei dettagli.

Range Rover GT, la plancia Foto di: Land Rover

Elettrica al debutto, ma arriverà anche full hybrid

Con la Range Rover GT il marchio britannico vuole reinterpretare il concetto di gran turismo: non una sportiva estrema, ma una vettura pensata per macinare chilometri con il massimo comfort, sfruttando i vantaggi della propulsione elettrica e mantenendo quella versatilità tipica del brand.

Al debutto sarà disponibile come modello completamente elettrico, ma nel corso del ciclo di vita arriverà anche una versione full hybrid (HEV). Si tratta di una novità importante per Range Rover, che finora non ha mai avuto in gamma un sistema ibrido completo di questo tipo.

I prototipi stanno completando gli ultimi test globali con una livrea mimetica ispirata ai paesaggi intorno al centro di sviluppo di Gaydon. Il debutto definitivo è atteso entro la fine dell’anno, quando verranno comunicati ulteriori dettagli tecnici e sulle motorizzazioni.