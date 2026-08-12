Leggerissima e con cambio manuale, la Caterham non smette di stupire

La Monterey Car Week 2026 accoglie anche una delle più particolari interpretazioni moderne della Caterham Seven. Il marchio britannico porta infatti negli Stati Uniti la Miami Special Edition, serie speciale sviluppata esclusivamente per l'utilizzo in pista e prodotta in appena 12 esemplari a livello globale.

Due di queste vetture sono protagoniste dell'appuntamento californiano e vengono vendute ai collezionisti attraverso la casa d'aste Bonhams.

Una Seven pensata per la pista

La Seven Miami Special Edition nasce sulla base della Seven R ed è configurata senza compromessi per la guida in circuito. Il motore è un 2.0 quattro cilindri aspirato Ford, capace di sviluppare 210 CV a 7.600 giri/min e 203 Nm di coppia a 6.300 giri/min. La trasmissione è affidata a un cambio manuale a cinque rapporti che trasferisce la potenza esclusivamente alle ruote posteriori.

Caterham Seven Miami Special Edition Foto di: Caterham

Come spesso accade con le Caterham, però, il dato più importante non è la potenza assoluta, ma il rapporto tra prestazioni e massa. Il peso dichiarato è infatti di appena 560 kg, mentre il rapporto peso/potenza raggiunge 375 CV per tonnellata.

La Seven Miami Special Edition dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 219 km/h. La dotazione tecnica comprende sospensioni specifiche per la pista, cerchi in lega Apollo da 13" e un impianto frenante con dischi ventilati da 254 mm e pinze a quattro pistoncini.

Un omaggio alla Florida

Il nome della serie speciale trova una precisa corrispondenza nell'estetica. Tutti i 12 esemplari sono verniciati in Aqua, una tonalità accompagnata da una grafica a doppia striscia in rosa acceso e bianco. La calandra è verniciata di bianco e presenta il numero 7, mentre nella parte posteriore compare la scritta Miami insieme al profilo del Miami International Autodrome.

Caterham Seven Miami Special Edition Foto di: Caterham

Anche l'abitacolo mantiene questa impostazione. La scritta Miami viene ricamata sui poggiatesta, mentre una targhetta numerata identifica individualmente ogni vettura. Una seconda targhetta, collocata nel vano motore, riporta invece i nomi e le firme dei due tecnici che hanno assemblato manualmente l'esemplare. Il 13 agosto i primi due esemplari di questa collezione saranno venduti da Bonhams attraverso una trattativa privata coi facoltosi clienti interessati all'acquisto.

Fotogallery: Caterham Seven Miami Special Edition

4 Fonte: Caterham