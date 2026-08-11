Questo camper ha una cuccia dedicata per cani di grossa taglia

La maggior parte dei costruttori di camper celebra un anniversario speciale con una verniciatura dedicata e poco altro. SpaceCamper, invece, presenta una cuccia per cani, spazio per due biciclette nell’abitacolo e un sesto sedile nascosto.

Le idee non arrivano da una sala riunioni né da uno studio di mercato. Per il suo 20° anniversario, caduto a inizio maggio, SpaceCamper ha invitato circa 350 proprietari e appassionati a Ferropolis. Lì si è discusso, votato e sviluppato. Il risultato sono quattro modelli speciali, che saranno mostrati per la prima volta al pubblico al Caravan Salon di Düsseldorf.

Ascoltare le proposte

In realtà, per SpaceCamper questo approccio non è del tutto nuovo. Già il Classic+ su base VW Caravelle punta meno su una pianta rigida e più sulla massima flessibilità tra utilizzo quotidiano e vacanze. I quattro modelli celebrativi portano avanti questa idea, ma stavolta con richieste molto concrete arrivate dalla propria community.

Ad aprire la gamma c’è il Classic+ Dog. Qui i cani di grossa taglia non hanno semplicemente un posto ricavato tra panca, letto e bagagli, ma una vera area dedicata. Il piano letto presenta infatti un’apertura nella quale il vostro amico a quattro zampe può viaggiare in sicurezza e guardare all’esterno. Di notte resta accanto ai proprietari, mentre la zona abitativa anteriore rimane completamente libera.

SpaceCamper Classic+ Dog SpaceCamper Classic+ Dog SpaceCamper Classic+ Dog Immagine di: SpaceCamper Immagini di: SpaceCamper

SpaceCamper però non si limita a una cuccia. A questa si aggiungono una pedana di accesso, una ciotola antigoccia, una doccetta con portasciugamano, ventilazione e un crash pad di sicurezza. In opzione è persino possibile monitorare la temperatura tramite smartphone. Soprattutto per cani grandi o anziani, inoltre, la rampa mostrata nelle immagini dovrebbe rendere l’accesso molto più agevole.

Classic+ Bike: due biciclette a bordo senza rinunciare ai posti letto

Il Classic+ Bike ha richiesto un lavoro ancora più elaborato. Chiunque abbia provato a sistemare due biciclette, attrezzatura da campeggio e più persone in un campervan conosce il problema. Per questo SpaceCamper fa entrare le bici direttamente dall’esterno, caricandole da dietro nell’abitacolo. I cuscini longitudinali del letto posteriore creano lo spazio necessario, mentre appositi supporti dovrebbero fissare le biciclette in sicurezza durante il viaggio.

SpaceCamper Classic+ Bike SpaceCamper Classic+ Bike SpaceCamper Classic+ Bike Immagine di: SpaceCamper Immagini di: SpaceCamper

Il punto interessante è che, nonostante le due biciclette, secondo SpaceCamper restano comunque tre posti letto all’interno. Per avere più spazio la panca può essere rimossa completamente, mentre un sedile ripiegabile trasforma di nuovo il camper in un sei posti nell’uso quotidiano. Vano per le scarpe, supporto per il casco, assistenza al parcheggio delle bici e perfino un’idropulitrice completano il pacchetto.

Classic+ 6.Sitz: il sesto posto nascosto sotto il letto

Meno spettacolare, ma non per questo meno pratico nella vita di tutti i giorni, è il Classic+ 6.Sitz. Un ulteriore sedile pieghevole sotto il cuscino del letto posteriore trasforma il camper in un vero sei posti. Per i viaggi in vacanza in cinque può essere rimosso completamente, creando così spazio aggiuntivo per i bagagli. Quando non serve, il sedile può essere ripiegato e scomparire sotto il letto.

SpaceCamper Classic+ Immagine di: SpaceCamper

Classic+ Toilette: la toilette resta per ora segreta

Resta infine il numero quattro: il Classic+ Toilette. Ed è proprio su questo che SpaceCamper, finora, ha svelato meno dettagli. L’attuale toilette pieghevole nella porta scorrevole avrà una sostituta completamente nuova. Come funzioni e soprattutto dove venga nascosta, per il momento resta un segreto. Per motivi legati ai brevetti, immagini e dettagli saranno diffusi solo durante l’evento stampa al Caravan Salon.

SpaceCamper Classic+ Immagine di: SpaceCamper SpaceCamper Classic+ Immagini di: SpaceCamper

Resta da vedere se tutti e quattro questi prototipi entreranno stabilmente nella gamma dell'allestitore. Le idee, però, mostrano piuttosto bene quali siano i temi che interessano davvero chi usa un camper. Non appendici in carbonio o display enormi, ma cani, biciclette, posti a sedere aggiuntivi e, naturalmente, la domanda decisiva: dove mettere il bagno.

Le alternative ai nuovi concept SpaceCamper

Chi cerca un camper altrettanto flessibile oggi trova diverse alternative interessanti. Il Panama River R10 abbina quattro posti letto a dimensioni compatte di 5,08 metri, il Kompanja Zwei L punta su un allestimento artigianale e letti singoli modulari. Ancora più orientato a conciliare uso quotidiano e campeggio è il Ventje T7, con fino a sette posti, abitacolo flessibile e persino propulsione elettrica.