La Lancia Gamma HF Integrale è su strada

La nuova Lancia Gamma debutterà dal vivo al Salone di Parigi 2026, a rimpinguare dopo anni il listino del marchio, dal 2015 basato unicamente sulla Ypsilon. Sarà un SUV - e non potrebbe essere altrimenti visto il continuo successo dei modelli con assetto rialzato - avrà una lunghezza di circa 4,7 metri e monterà sia motori ibridi (mild hybrid e plug-in) sia 100% elettrici.

Proprio al powertrain elettrico spetterà il compito di muovere la Lancia Gamma HF Integrale, la versione più potente del SUV italiano, fotografato durante alcuni test su strada.

Il ritorno

D'altra parte la stessa Lancia lo aveva promesso poco più di un anno fa: il nome HF Integrale sarebbe tornato sulle versioni più potenti delle nuove Gamma e Delta. Ed eccolo qua, a spuntare sulla minigonna della Lancia Gamma 2026 protagonista delle foto spia che trovate qui sotto, pubblicate sul profilo Instagram Walter Vayr. Presenta quasi discreta su una carrozzeria con look total black, che rende difficile individuare le novità estetiche rispetto alla versione vista sulle prime foto ufficiali.

Al di là delle già citate minigonne sembra esserci un nuovo estrattore, dal quale naturalmente non spunta alcun terminale di scarico. La Lancia Gamma HF Integrale infatti sarà 100% elettrica, con due motori (uno per asse) e una potenza totale che potrebbe essere di 350 o 375 CV. Il dubbio nasce dal fatto che, pur essendo sviluppata sulla stessa piattaforma della Jeep Compass (la STLA Medium) la nuova Lancia Delta HF Integrale potrebbe non utilizzare lo stesso powertrain della versione più potente del SUV delle 7 feritoie, che arriva appunto a 375 CV, accontendandosi dei 350 CV della DS N°8 (anch'essa su base STLA Medium).

Lancia Gamma 2026 Foto di: Lancia Jeep Compass Foto di: Jeep

In occasione della presentazione infatti gli uomini della Casa statunitense hanno dichiarato che il motore posteriore della Compass a trazione integrale è stato sviluppato appositamente per lei, non sappiamo quindi se anche altri modelli Stellantis lo utilizzeranno.

Ogni dubbio verrà risolto al Salone di Parigi 2026, con il debutto della nuova Lancia Gamma.