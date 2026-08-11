Nelle prossime regate di Coppa America non cambierà solo la velocità percepita in TV, ma anche ciò che si vede sotto lo scafo di Luna Rossa. Il logo Pirelli comparirà infatti sui foil e sul timone delle imbarcazioni AC40 e AC75 del team italiano impegnato nella 38ª America’s Cup, oltre che sulla randa dove è già presente.

L’annuncio riguarda sia la visibilità del marchio sia un apporto tecnico. Pirelli, che affianca Luna Rossa come Official Sponsor e Technical Partner, ha collaborato allo sviluppo di foil e timone dell’AC75, mettendo a disposizione competenze su materiali avanzati maturate nel mondo dei pneumatici ad alte prestazioni.

Foil come “ali” e know-how dai pneumatici

Sui moderni monoscafi foiling i foil funzionano come vere e proprie ali: generano la portanza necessaria a sollevare lo scafo sopra la superficie dell’acqua, permettendo all’imbarcazione di raggiungere le elevate velocità tipiche di questa tipologia di scafi. È su queste appendici, fondamentali per il controllo della barca, che si è concentrato il contributo tecnologico di Pirelli.

Il lavoro con Luna Rossa sfrutta il patrimonio di ricerca avanzata sui materiali sviluppato dall’azienda in ambito automotive, lo stesso da cui sono nate soluzioni come il PNCS (Pirelli Noise Cancelling System), tecnologia che riduce la rumorosità di rotolamento generata nella cavità interna dello pneumatico. Questo know-how viene ora applicato anche alle appendici idrodinamiche dell’AC75, con l’obiettivo di ottimizzarne il comportamento nelle fasi più critiche della navigazione a elevata velocità.

Dalla pista al mare: continuità del progetto

La collaborazione con Luna Rossa si inserisce in una serie di progetti in cui Pirelli porta le proprie soluzioni oltre l’uso stradale tradizionale, dopo sviluppi come i pneumatici P Zero dedicati a modelli ad alte prestazioni, tra cui quelli per la Porsche 911 GT3 e la 911 Turbo S 2026. In tutti i casi il filo conduttore resta l’attenzione alla gestione delle forze e alla risposta dinamica, che in Coppa America si sposta dall’asfalto all’acqua.

La nuova livrea con foil e timone brandizzati Pirelli debutterà da settembre sull’AC40, il monoscafo foiling di 40 piedi utilizzato per allenamenti e regate preliminari, e da novembre sull’AC75 di 75 piedi con cui Luna Rossa parteciperà alla 38ª America’s Cup. Sarà quindi durante l’avvicinamento all’evento e nella competizione che il trasferimento di competenze dai pneumatici alla nautica potrà essere osservato in azione, almeno sul piano tecnico e visivo.