Il catamarano di Brabus è pura potenza su acqua

Brabus è nota per le elaborazioni ad altissime prestazioni di modelli firmati Mercedes, Porsche, Lamborghini e via dicendo. Ma non solo: qualche tempo fa ha presentato la Bodo, cattivissima coupé sviluppata internamente dell'azienda tedesca. E chi non si accontenta di correre sull'asfalto può ordinare perfino imbarcazioni ad alte prestazioni. Ora Brabus compie un passo in più con Ultima 55.

Non si tratta di un'auto ma di un catamarano di lusso sviluppato in collaborazione con Sunreef Yachts. Sono 17 metri di cattiveria ed eleganza che segnano il debutto nel segmento degli yacht multiscafo di lusso, per chi vuole unire soggiorni prolungati a bordo e alte velocità di crociera.

Come mai prima d'ora

Dal punto di vista tecnico, l’Ultima 55 si distingue nettamente dalle precedenti imbarcazioni firmate Brabus: al posto di uno scafo tradizionale, Sunreef punta su un catamarano dotato inoltre di un moderno sistema di foil, appendici idrodinamiche sommerse che, alle andature più elevate, generano portanza e riducono il contatto degli scafi con l’acqua. L’obiettivo è abbassare la resistenza, aumentare la stabilità e migliorare allo stesso tempo il comfort di navigazione.

La propulsione è affidata a due motori sei cilindri da 533 kW (725 CV) ciascuno. La potenza complessiva arriva così a 1.450 CV, sufficienti secondo Brabus per superare i 40 nodi (circa 74 km/h). Per uno yacht lungo 17 metri di questa categoria, si tratta di un valore notevole.

Molto carbonio e spazi configurabili

Dal punto di vista stilistico, l’Ultima 55 richiama le vetture stradali del marchio di Bottrop. La fibra di carbonio a vista caratterizza la zona anteriore e quella posteriore, così come numerosi dettagli del tetto, delle prese d’aria e dell’illuminazione. Sono disponibili le tinte Graphite Black o Phantom Gray, abbinate a rivestimenti nei tipici colori Brabus Graphite, Red o Pearl.

Brabus Ultima 55 catamarano di lusso (2026) Foto di: Brabus

Anche sottocoperta prosegue il consueto DNA Brabus. Il cosiddetto interno Masterpiece combina pelle Moonstone con il tipico motivo trapuntato Triangle del marchio, Alcantara e carbonio. Un cockpit digitale riunisce navigazione e sistemi di bordo su un display widescreen centrale, mentre una dispensa completamente attrezzata, un televisore da 43 pollici a scomparsa elettrica e un impianto audio Bowers & Wilkins completano la zona living.

La zona di poppa può essere ampliata grazie a piattaforme laterali apribili, passando da 5,6 a 7,6 metri di larghezza e creando così ulteriori spazi di permanenza direttamente sull’acqua. In base alla configurazione scelta, l’Ultima 55 può ospitare quattro o sei passeggeri, oltre a una cabina equipaggio.

Con l’Ultima 55, il preparatore tedesco amplia verso l’alto le proprie attività nel settore nautico. Dopo il successo delle performance boat sviluppate con l’azienda finlandese Axopar, la nuova collaborazione con Sunreef punta in futuro a conquistare anche clienti alla ricerca di un vero yacht di lusso, senza rinunciare alla tipica combinazione del marchio fatta di prestazioni, personalizzazione e design d’impatto.