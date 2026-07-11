Il materiale italiano che conquista le auto più esclusive

Leggera, resistente all'usura e capace di offrire un ottimo grip anche nella guida più dinamica. Sono queste alcune delle caratteristiche che hanno reso Alcantara, il materiale sviluppato e prodotto dall'azienda italiana omonima, uno dei rivestimenti più utilizzati nell'industria automobilistica.

Una conferma arriva anche dal Goodwood Festival of Speed di quest'anno, dove numerose novità esposte dai principali costruttori adottano questo materiale per sedili, volante, plancia e pannelli porta.

Dalle sportive alle hypercar

Tra i modelli presenti al Festival c'è la nuova BMW iX5, che utilizza Alcantara Ice per i fianchetti dei sedili e i poggiatesta posteriori, mentre il rivestimento del tetto è realizzato in Alcantara Grey. McLaren, attraverso il programma di personalizzazione McLaren Special Operations, ha invece scelto una combinazione di Alcantara rossa e nera per gli interni della 750S Spider.

25 Fonte: Alcantara

Lo stesso materiale è protagonista anche sulla Renault 5 Turbo 3E, sulla Hyundai Ioniq 5 N Line e sulla Ioniq 6 N Line, oltre che sulla Alpine A110 R 70, dove contribuisce a creare un ambiente dall'impronta decisamente sportiva.

Una scelta condivisa dai marchi più esclusivi

L'Alcantara è presente anche sulla Kimera K39, hypercar costruita dall'azienda italiana Kimera Automobili in collaborazione con Koenigsegg, oltre che su numerosi modelli esposti nel Supercar Paddock di Goodwood. Aston Martin, Maserati, McLaren, Gordon Murray Automotive, Pagani e Ferrari impiegano infatti questo materiale su molte delle loro vetture più prestazionali.

La sua diffusione non è casuale. Oltre all'aspetto raffinato, l'Alcantara permette di contenere il peso rispetto ad altri rivestimenti tradizionali, offre una presa più sicura sul volante e sui sedili durante la guida sportiva ed è facilmente personalizzabile. Caratteristiche che spiegano perché continui a essere una delle soluzioni preferite dai costruttori di auto ad alte prestazioni.