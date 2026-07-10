Pirelli porta i nuovi P Zero a Goodwood con 300 omologazioni

Il Goodwood Festival of Speed 2026 torna a essere una vetrina importante anche per Pirelli. L'azienda italiana è presente all'evento britannico con la famiglia P Zero, che equipaggia numerose novità esposte e molte delle vetture impegnate nella celebre salita della Hill Climb.

La gamma, completamente rinnovata negli ultimi anni, ha già ottenuto oltre 300 omologazioni da parte dei costruttori automobilistici, a conferma della sua diffusione tra modelli sportivi, elettrici e di lusso.

Dalle sportive elettriche alle hypercar

Tra le vetture presenti a Goodwood spicca la nuova Ferrari Luce, equipaggiata con pneumatici P Zero E sviluppati appositamente per il modello. Si tratta di una copertura che abbina prestazioni elevate a una composizione con oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati, oltre a una ridotta resistenza al rotolamento, proposta in una misura da 24 pollici.

9 Fonte: Pirelli

Sul fronte delle prestazioni più estreme trovano spazio anche Bentley Supersports, Porsche Taycan Turbo GT con kit Manthey e BMW M2 con M Performance Track Kit, tutte dotate dei P Zero Trofeo RS.

La stessa copertura è installata anche sulla Pagani Utopia Roadster, hypercar della casa modenese che utilizza la tecnologia Cyber Tyre di Pirelli. Il sistema integra sensori all'interno degli pneumatici, consentendo lo scambio di informazioni in tempo reale con l'elettronica dell'auto.

Per le vetture elettriche e ibride plug-in dedicate al comfort, come Rolls-Royce Spectre e Jaguar Type 01, sono invece previsti pneumatici P Zero con tecnologia Elect, progettati specificamente per gestire peso e caratteristiche dei sistemi di propulsione elettrificati.

L'esperienza maturata nelle competizioni

La famiglia P Zero continua a rappresentare il collegamento diretto tra l'attività sportiva di Pirelli e i prodotti destinati alle auto di serie. L'azienda partecipa ogni anno a oltre 350 competizioni internazionali, utilizzando le gare come banco di prova per sviluppare nuove tecnologie che vengono poi trasferite ai pneumatici stradali, anche attraverso strumenti di progettazione virtuale.

Tra le vetture presenti al Festival of Speed equipaggiate con P Zero Trofeo RS figura anche la Koenigsegg Sadair's Spear, affiancata dalla sua particolare replica costruita con mattoncini LEGO Technic. Proprio quest'ultima ha stabilito sulla Hill Climb il nuovo record di velocità per un'auto LEGO guidabile, raggiungendo i 111 km/h. Anche i pneumatici impiegati da Pirelli nelle principali competizioni automobilistiche, inclusa la Formula 1, appartengono alla famiglia P Zero, sottolineando il legame tra il mondo delle corse e lo sviluppo dei prodotti destinati all'uso quotidiano.