Huayra 70 Derecho, la nuova opera d'arte di Pagani

Pagani sceglie ancora una volta il Goodwood Festival of Speed per presentare una delle sue creazioni più esclusive.

L'edizione 2026 della manifestazione britannica ospita infatti l'anteprima mondiale della Huayra 70 Derecho, una fuoriserie sviluppata dalla divisione Grandi Complicazioni e realizzata per celebrare il settantesimo compleanno di Horacio Pagani.

Una nuova interpretazione della Huayra

La Huayra 70 Derecho rappresenta la seconda delle tre vetture speciali della serie "Huayra 70". Il nome richiama il "derecho", un raro fenomeno atmosferico caratterizzato da venti estremamente intensi e lineari, scelto come metafora della personalità dell'auto. Secondo Pagani, il progetto nasce dall'idea di trasferire la forza e la precisione di questo evento naturale in una vettura che unisce prestazioni, ricerca stilistica e lavorazione artigianale.

Pagani Huayra 70 Derecho (2026), la vista posteriore Foto di: Pagani

La carrozzeria in fibra di carbonio a vista combina due tonalità sviluppate appositamente per questo esemplare: Pearl Orange e Inky Blue. Il contrasto tra i due colori valorizza le superfici della vettura, mentre numerosi componenti in alluminio ricavati dal pieno e rifiniti in Glossy Titanium dialogano con i cerchi forgiati in titanio, contribuendo a definire un'immagine sofisticata e tecnica.

Un abitacolo realizzato come un abito su misura

Anche l'interno di questa Huayra riflette l'approccio sartoriale tipico del marchio modenese. La pelle Ceramic White è abbinata al rivestimento Tricolore Blue, con cuciture personalizzate e dettagli che riprendono il colore esterno Pearl Orange, come la tacca centrale del volante e il pomello del cambio.

Pagani Huayra 70 Derecho (2026), gli interni Foto di: Pagani

L'obiettivo è creare una continuità cromatica tra abitacolo e carrozzeria, trasformando l'insieme in un progetto coerente sotto ogni aspetto.

Pagani protagonista anche sulla Hill Climb

Oltre alla nuova Huayra 70 Derecho, lo stand Pagani ospita anche la Zonda F Roadster e la Utopia Roadster. Sulla celebre salita di Goodwood, invece, il pubblico potrà assistere all'esibizione della Huayra Codalunga Speedster e della Huayra R equipaggiata con il pacchetto Tempesta, due modelli che rappresentano le anime più eleganti ed estreme della produzione Pagani.

Fotogallery: Pagani Huayra 70 Derecho (2026) 16 Fonte: Pagani

Nel presentare la nuova creazione, Horacio Pagani ha sottolineato come ogni progetto nasca dalla ricerca dell'equilibrio tra tecnica e bellezza, un principio ispirato alla visione di Leonardo da Vinci e che continua a guidare il lavoro dell'azienda emiliana.