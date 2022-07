Bastano due parole per descrivere la Pagani Huayara R, ultimissima creazione uscita da San Cesario sul Panaro: hypercar estrema. La dimostrazione arriva direttamente dall'Autodromo Nazionale di Monza, dove pochi giorni fa 4 esemplari di Huayra R si sono mostrate e fatte sentire in tutta la loro aggressività.

Che sound!

Ascoltare questa hypercar girare in pista non può non ricordare il sound delle monoposto di Formula1 degli anni '90, impreziosito dal suono inimitabile del cambio a innesti frontali che annuncia il passaggio di marcia con un botto secco prima che i giri riprendano a salire vertiginosamente. Una sinfonia vera e propria che il canale YouTube TFJJ ha immortalato in un video.

I numeri

Le cifre non possono certo descrivere a pieno le sensazioni che questa belva destinata solo alla pista può regalare a chi la guida, ma tanto per alimentare l'acquolina degli appassionati conviene ricordarle: la Pagani Huayra R può contare su un motore V12 AMG da 6,0 litri, inedito e diverso dalle altre Huayra, in grado di scaricare sulle ruote posteriori 850 CV e con un picco di coppia che raggiunge i 750 Nm e che deve essere revisionato ogni 10.000 km.

Tutto su un peso a secco totale di 1.050 kg, più o meno come una Fiat Panda. Avvolti nel mistero, almeno per il momento, i dati sulla velocità massima e sullo scatto 0-100 km/h.

La giornata in pista della Huayra R non sarà certo l'ultima, visto che questa hypercar è letteralmente un'auto-laboratorio, da sviluppare e affinare nel tempo, come già successo per un'altra icona "track only" italiana: la Ferrari XX.