Il 2023 è per Pagani il 25 anno di attività. Anniversario da celebrare con eventi o chissà cos'altro. Nel frattempo la Casa di San Cesario sul Panaro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram - senza grandi proclami sul sito ufficiale - la Huayra Dinamica Evo, una one-off commissionata da un anonimo appassionato alla divisione Pagani Grandi Complicazioni, vale a dire quella dedicata a soddisfare le richieste di personalizzazione dei clienti e ai progetti speciali.

Non ci sono dati tecnici ufficiali o altre specifiche. Solo foto. Bastano e avanzano però per farsi un'idea di come questa speciale Huayra roadster sia stata modificata. E si, ancora una volta è uno spettacolo per gli occhi.

Livrea speciale

Partiamo dall'esterno della Pagani Huayra Dinamica Evo, caratterizzato dalla tinta marrone - con accenti in oro - ai lati mentre al centro la fibra di carbonio della carrozzeria è a vista. Lo ammetto: fosse stato per me avrei optato per un altro colore. Ma il mondo è bello perché è vario.

L'immancabile bandiera italiana compare sulle - nuove - ali orizzontali ancorate ai lati del paraurti anteriore. Bandiera riportata anche al centro della seduta dei sedili.

Cosa c'è sotto?

Come detto non il post su Instagram non fa accenno alla base tecnica della Pagani Huayra Dinamica Evo, ma ci sentiamo di propendere per la Huayra Roadster BC. Se fosse davvero così ci troveremmo davanti a una one-onff mossa dal V12 biturbo AMG d 6 litri da 802 CV e 1.050 Nm di coppia, con peso (almeno nella versione "normale") di appena 1.250 kg. Meno di una Volkswagen Golf.

Il posteriore della Pagani Huayra Dinamica Evo

Con la Huayra Dinamica Evo Pagani conferma poi la longevità dei propri modelli: la presentazione della Utopia infatti non ha mandato definitivamente la Huayra, proprio come successo con la Zonda, le cui versioni speciali sono continuate anche dopo la presentazione della sua erede.