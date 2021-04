Qualche mese fa abbiamo parlato dell'incredibile configuratore della Pagani Huayra BC Roadster e delle sterimane possibilità di personalizzazione presenti. Un gioco per molti, ma un affare serio per chi i 3,7 milioni di euro richiesti se li può permettere, ai quali aggiungere poi il (non certo basso) budget per rendere unica la scoperta da 802 CV.

E chissà quanto tempo ha speso il cliente canadese prossimo proprietario della Huayra BC battezzata "Supernova", creata con la diretta collaborazione di Horacio Pagani in persona. Una one off che di certo non può passare inosservata.

Roadster d'oro

Stando alle informazioni pubblicate sul profilo Instagram della concessionaria Pagani di Toronto, la Huayra BC Roadster è vestita con una particolare tinta Oro Rosa che lascia intravvedere le trame della fibra di carbonio della carrozzeria, colore che valorizza le forme della hypercar di San Cesario sul Panaro. A complemento ci sono speciali cerchi in lega color Bronzo Chiaro con effetto diamantato.

Un esterno lucente al quale è accoppiato un abitacolo ancora più particolare: da una parte la fibra di carbonio a vista per plancia, tunnel centrale e l'intera vasca della scocca, dall'altra pelle e tartan per i sedili. Un effetto davvero particolare che quasi lascia spiazzati all'interno di una hypercar estrema come la BC Roadster.

La scoperta dei record

Non è chiaro se le modifiche si siano estese fino al motore, ma davvero qualche cliente sentirebbe il bisogno di migliorare il V12 biturbo di 6 litri firmato AMG, unità da 802 CV e 1.050 Nm di coppia?

Difficile, anche considerando che grazie a lui, e al peso piuma di appena 1.250, la Pagani Huayra BC Roadster ha conquistato il record sul giro a Spa Francorchamps, fermando il cronometro a 2'23"081. Meglio di qualsiasi auto stradale che abbia mai messo le ruote sul circuito belga.