Acquistare una Pagani Huayra BC Roadster è un affare per pochi, e non solo perché ne verranno prodotte appena 40. L'ultima incarnazione della hypercar di Horacio infatti parte da un prezzo base di 3,7 milioni di euro, ai quali aggiungere le immancabili personalizzazioni per carrozzeria ed abitacolo.

Un gioiello su ruote che però può far sognare chiunque possegga un device in grado di connettersi a internet. Per lei infatti è stato creato un configuratore particolare che non solo permette di scegliere tra i vari colori disponibili, ma di ammirare poi la propria versione virtuale di Pagani Huayra BC Roadster in un video speciale. E scaricare foto in alta risoluzione.

Uno spazio per sognare

Così chiunque può giocare a creare la propria versione della versione scoperta e 802 CV della Huayra: livrea classica o bicolore? Interni in tinta con la carrozzeria o a contrasto? Cerchi dorati o con finitura in titanio? C'è da perderci la testa all'interno del configuratore, ma il vero effetto speciale arriva una volta terminate le operazioni di personalizzazione.

Si può infatti esplorare in lungo e in largo ogni dettaglio dell'auto, con una risoluzione degna di un film, merito della partnership con Nnvidia e l'utilizzo dell'Unreal Engine, motore grafico alla base di alcuni dei videogiochi più famosi e apprezzati della storia.

E poi la vera chicca: brevi video nei quali l'auto scelta si mostra in differenti ambientazioni. E se vi doveste chiedere che effetto farebbe una Pagani Huayra BC Roadster in mezzo a una landa desolata...beh, il suo configuratore vi mostrerà la risposta.

Scoperta leggerissima

Fresca detentrice del record sul giro lungo il tracciato di Spa Francorchamps, col tempo di 2'23"081 (mai nessuna auto stradale ha fatto meglio sul mitico circuito belga) la Pagani Huayra BC Roadster monta il classico V12 AMG di 6 litri, portato a 802 CV e 1.050 Nm di coppia, col compito di muovere appena 1.250 kg di massa.

Un peso piuma, ottenuto grazie al massiccio utilizzo di materiali compositi con telaio monoscocca in carbo-titano.