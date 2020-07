La Bentley Bentayga restyling è stata presentata da poco e subito sul web è comparso il nuovo configuratore dedicato al super SUV inglese. Una sezione che potrebbe portarvi via ore ed ore di navigazione.

La Casa ha infatti dichiarato che, a voler spulciare ogni singola possibilità di personalizzazione presente, si possono tirar fuori 10 milioni di differenti configurazioni. Come a dire che non esisterà una Bentayga uguale all'altra.

Un passo avanti verso l'artigianato digitale

Un universo virtule con 1,7 milioni di immagini rendirizzate, per quello che potrebbe a tutti gli effetti essere il più complesso sistema di configurazione online dedicato a un'auto. E non solo.

Ogni immagine di ogni singolo componente è stata realizzata direttamente in collaborazione con il reparto ingegneristico Bentley, per assicurare una riproduzione il più verosimile possibile. Il risultato lo lasciamo commentare a voi.

Il partner giusto, Intel

L'incredibile risultato è stato portato a termine anche grazie al supporto di Intel, colosso dell'informatica col quale Bentley collabora dal 2017, creando una sorta di intelligenza artificiale (AI) che negli anni si è affinata sempre più, rendendo possibile la creazione dell'incredibile configuratore online.

Intelligenza artificiale che verrà sfruttata in futuro per velocizzare il processo di caricamento delle immagini. In pratica il sistema sarà in grado di pre-caricare i prodotti correllati più richiesti, così da renderli disponibili appena cliccati sul configuratore.