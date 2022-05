A distanza di 11 anni dal suo debutto, la Pagani Huayra è ancora desideratissima dai paperoni di tutto il mondo. A dimostrarlo è un nuovo modello speciale ribattezzato NC (le iniziali dell’anonimo acquirente) che è stato mostrato per la prima volta dalla pagina Facebook di Pagani China.

Oltre a una livrea personalizzata, l'hypercar di San Cesario sul Panaro può contare su un’enorme riserva di potenza.

Estetica e motore su misura

Il progetto è stato curato da Pagani Special Projects, la divisione che si occupa di creare edizioni speciali e modelli in tiratura limitatissima. La Huayra NC si caratterizza per la livrea blu scuro con una striscia rossa che l'attraversa dalla zona anteriore fino al cofano. Presenti anche diversi inserti rossi nei profili dei paraurti e nelle minigonne, oltre alla fibra di carbonio a vista sul cofano anteriore.

L’abitacolo è in perfetto abbinamento con gli esterni, con sedili e montanti in alcantara blu e pelle e dettagli in carbonio a perdita d’occhio.

Non solo estetica, però. Il 6.0 V12 biturbo di origine Mercedes-AMG è stato spremuto fino a 830 CV ed è sempre abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Tra l’altro, i 100 CV in più rispetto alla Huayra di serie sono ancora più scatenati visto che gli ingegneri sono riusciti a tagliare ulteriormente il peso facendo segnare appena 1.240 kg sulla bilancia (circa 110 kg in meno della Huayra “normale”).

È già pronta la nuova Huayra

La NC potrebbe essere una delle ultime Huayra speciali create dalla casa modenese. Pagani, infatti, è impegnata da tempo nello sviluppo della sua erede che per il momento porta il nome in codice C10 e che verrà svelata il 12 settembre in un evento a Milano. I primi prototipi sono già stati pizzicati durante i test con alcune foto spia che hanno evidenziato forme conservative e un design tipicamente da Pagani.

Pagani C10

In alcune precedenti interviste, Horacio Pagani aveva dichiarato la volontà di ridurre il peso e di concentrarsi sull’handling piuttosto che sulla potenza bruta. La C10, quindi, punterà fortissimo sull’assetto, ma è lecito attendersi qualche decina di CV in più rispetto alla Huayra. Il confermatissimo 6.0 V12 biturbo potrebbe salire intorno agli 800 CV per regalare prestazioni ancora più esagerate.