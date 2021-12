Tempo di rinnovare il garage per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha venduto la sua Pagani Zonda 760 LH, uno dei pezzi pregiati della sua collezione tanto che lo stesso pilota inglese la definì qualche anno fa come la sua “preferita”. Con appena 1.000 km percorsi dal 2014, la Zonda è stata venduta per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Più attenzione all’ambiente

La scelta di vendere la Zonda avrebbe a che fare con l’obiettivo dichiarato dallo stesso Hamilton di guidare solo auto ibride o elettriche in futuro, a partire dalla Mercedes AMG One che dovrebbe ricevere nei prossimi mesi (anche se nella sua collezione sono presenti anche una Ferrari LaFerrari e una McLaren P1).

In ogni caso, la Pagani del neo baronetto è un esemplare unico al mondo e costruito sulle specifiche richieste da Hamilton stesso. Basata sulla serie limitatissima 760 prodotta in appena 5 esemplari, la Zonda presenta un’esclusiva tinta viola e ha il cambio manuale a 6 rapporti.

Amore e odio

Il rapporto tra la Zonda ed Hamilton, comunque, ha conosciuto diversi alti e bassi. Come detto, il pilota della Mercedes l’ha sempre apprezzata, ma in alcune controverse interviste rivelò di non essere affatto soddisfatto dell’handling. Forse anche perché nel 2015 si rese protagonista di un piccolo incidente senza conseguenze nel Principato di Monaco nel cuore della notte.

Sta di fatto che Lewis si è essersi divertito a dovere grazie al 7.3 V12 da 760 CV. L’immenso propulsore firmato Mercedes AMG può spingere la Pagani fino a 350 km/h, con uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi.

Vista la svolta “green” del driver inglese, oltre all’AMG One nel prossimo futuro potrebbe esserci spazio per tanti modelli ad emissioni zero ad altissime prestazioni.