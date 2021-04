Per chi non conoscesse David Beckham, sappiate è stato tra i più forti calciatori del mondo (di ruolo centrocampista) degli anni '90 e 2000 con due delle squadre più titolate del Continente, il Manchester United e il Real Madrid, prima di concludere la carriera nel Paris Saint Germain nel 2013 dopo oltre vent'anni e diciannove trofei vinti da protagonista.

Dopo il ritiro, si è affermato come imprenditore nel settore della moda e del lusso, come filantropo e icona di stile non nascondendo mai la sua passione per le auto, tanto da essere ora scelto da Maserati come nuovo brand ambassador. Una curiosità: anche la moglie Victoria Beckham (ex Spice Girl) ha avuto a che fare con il mondo dell'auto, ricoprendo un ruolo di primo piano nella definizione del design dell'ultima generazione di Range Rover Evoque.

Beckham e la Levante Trofeo

Come si può vedere dal video qui sotto, Maserati ha accolto Beckham con una fiammante Levante Trofeo, la versione più potente (V8 da 580 CV) del grande SUV modenese, "battezzato" dal calciatore con degli spettacolari "donuts" in un piazzale.

Paolo Tubito, Chief Marketing Officer Maserati, ha così commentato: "Il Brand continua ad essere proiettato in avanti, inaugurando una nuova era. Maserati sfida ogni giorno lo status quo grazie al suo essere innovativa per natura, spinta dalla passione e unica per design. La partnership con David Beckham esprime tutti questi valori".

David Beckham ha invece detto: