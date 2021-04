La Maserati MC20 è stata presentata ufficialmente nel settembre 2020. Curiosamente però, da allora l'abbiamo quasi sempre vista con camuffature e mimetizzazioni. Una delle prime occasioni per vederla senza veli è stata in Valtellina durante i test invernali svolti dal Tridente.

Nonostante la nuova supercar Maserati si sia mostrata ancora molto poco, un tuner americano ha già realizzato un kit estetico molto aggressivo che esalta il carattere da sportiva vera della MC20.

Una cura a base di fibra di carbonio

Il kit si chiama “Aria” ed è stato sviluppato dall'azienda 7 Design con sede a New York. Le foto dei rendering mostrano una MC20 più affilata, ma non eccessivamente stravolta nelle forme. Non si tratta quindi del solito kit per la pista, quanto di un giusto compromesso per un'auto che può essere guidata su strada ed eventualmente anche su un tracciato.

Le appendici aerodinamiche anteriori in fibra di carbonio sembrano renderla ancora più piantata a terra, mentre le grandi minigonne laterali comunicano ancora più dinamicità. Proprio su quest'ultimo elemento è riportata la scritta “Aria” come firma dello speciale kit aerodinamico.

La presa d'aria sul tetto, invece, è una sorta di tributo al precedente modello della MC20.

Nella parte posteriore notiamo l'imponente alettone (sempre rigorosamente in fibra di carbonio) e la copertura del cofano motore col Tridente Maserati stilizzato. Non manca un diffusore ancora più minaccioso, mentre i terminali di scarico sono stati riposizionati più in alto al posto della targa.

Un kit per pochissimi

7 Designs dichiara che produrrà solo 25 kit aerodinamici, ma non ha ancora comunicato gli eventuali costi. Sul sito ufficiale del tuner è comunque possibile compilare un form in cui i potenziali clienti possono comunicare il loro interesse e chiedere maggiori informazioni.

In ogni caso, l'azienda non ha toccato il motore Nettuno 3.0 V6. A muovere la MC20 ci sono sempre i “soliti” 630 CV con un'accelerazione 0-100 km/h di 2,9 secondi e una velocità massima di 325 km/h.