Quando un tuner sceglie di intervenire su una supercar come la Lamborghini Huracán i risultati sono sempre piuttosto esaltanti. È il caso anche di Novitec che ha lavorato a fondo sulla Evo RWD con una cura specifica per la carrozzeria e la meccanica. La Lamborghini dell’azienda tedesca è ancora più cattiva e pronta a mordere la strada con un sound poderoso.

Look ancora più affilato

Partendo dalla carrozzeria, Novitec ha studiato un kit estetico piuttosto aggressivo realizzato principalmente in fibra di carbonio. Nel frontale notiamo il largo splitter, mentre nelle fiancate è impossibile non vedere le minigonne con le ampie prese d’aria posteriori. Naturalmente, anche la zona posteriore non è sfuggita al lavoro del tuner che ha dotato la Huracán di un nuovo diffusore e di uno sportivissimo spoiler.

La versione Novitec della supercar italiana monta dei cerchi in lega Vossen su enormi pneumatici 245/30 da 20” sull’asse anteriore e 325/25 da 21” sul posteriore.

Per chi desidera un assetto ancora più reattivo, Novitec offre due scelte: un kit di sospensioni sportive che abbassano la “Lambo” di 35 mm o un telaio sportivo sviluppato insieme a KW che offre sempre un assetto ribassato di 35 mm. Nel telaio troviamo gli ammortizzatori Solid-Piston-Technology sviluppati originariamente per vetture di GT3. Su questi si può gestire la taratura in 13 livelli diversi.

Una nuova voce

L’intervento di Novitec ha riguardato ovviamente anche la meccanica. Il 5.2 V10 aspirato da 610 CV è rimasto intatto, ma può contare sull’aggiunta di un nuovo sistema di scarico da corsa.

L’impianto è realizzato in acciaio inossidabile anche se è possibile richiedere una versione in Inconel (una speciale e leggera lega metallica utilizzata anche in Formula 1). Per i terminali si può scegliere tra una variante in nero lucido o in acciaio.

Su richiesta, Novitec può personalizzare anche gli interni della Huracán. Secondo l’officina le possibilità di customizzazione sono praticamente infinite viste le ampie opzioni di scelta per i materiali e i colori.