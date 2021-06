Costa 7.333 per Cavallo Vapore, tasse escluse. Cioè, contando qualche balzello, come 1.500 Dacia Sandero. Perché 1.500 sono i CV e 11 milioni di euro il prezzo netto. Ma stiamo parlando di una macchina (perché l'esemplare è singolo) che già sarebbe riduttivo chiamare ultra-hypercar: la Bugatti Voiture Noire a concluso la fase di test e il modello di serie è pronto a unirsi al suo proprietario.

Lo sviluppo della Voiture Noire è durato due anni e ha portato alla creazione di un esemplare unico nella storia del brand. Infatti, non saranno mai prodotte altre Voiture Noire.

La leggenda continua

Il nome si rifà alla Type 57 SC Atlantic degli anni ’30. L’auto, guidata da Jean Bugatti, il figlio di Ettore, la ribattezzò proprio "l'Auto Nera". Di quella vettura non si sa nulla dato che se ne sono perse le tracce poco prima della Seconda Guerra Mondiale.

È ritenuta il Sacro Graal dei collezionisti e il suo valore sarebbe veramente inestimabile, forse più elevato dei 54 milioni di euro della Ferrari 250 GTO.

L’eredità per la nuova Bugatti, quindi, è piuttosto pesante. La Voiture Noire vuole proseguire idealmente la leggenda della Type 57 con linee minimaliste caratterizzate da un ampio impiego di fibra di carbonio. Ciò che più impressiona è il posteriore con una linea di LED senza interruzioni e i cattivissimi sei terminali di scarico.

L’abitacolo è stato rivestito in pelle Havana Brown proprio come il modello originale. Per il resto, la tecnologia è moderna con tanto di quadro strumenti digitale e il selettore delle modalità di guida per adattare l'assetto da comoda granturismo ad hypercar estrema.

Il lusso dei 1.500 CV

L’auto è stata testata per due anni per affinare al meglio l’esperienza di guida e la sicurezza. Il motore è l’8 litri a 16 cilindri da 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia, un vero mostro derivato dalla già estrema Chiron.

A presentare la Bugatti è Stephan Winkelmann, il boss del brand francese:

“Con La Voiture Noire rendiamo omaggio al grande lavoro creativo di Jean Bugatti. Al tempo stesso, portiamo tecnologia, estetica e lusso in una nuova era. Questo modello rappresenta la quintessenza dell’ingegneria automobilistica. È una vera opera d’arta che incorpora un’elevata tecnologia”.

L’incredibile hypercar è stata venduta per 11 milioni di euro (tasse escluse). Il proprietario? Si parla del calciatore Cristiano Ronaldo o di un principe saudita di nome Badr Bin Saud.