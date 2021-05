Rolls-Royce è quasi uno standard, un'unità di misura del lusso. Quante volte si sente dire "la Rolls-Royce degli orologi" o "la Rolls-Royce degli elettrodomestici"? E la lista potrebbe durare all'infinito. Questo perché il brand è un concentrato di simboli e di significati difficilmente esprimibile in altri termini.

Cosa c'è più di una Rolls-Royce? Una Rolls su misura. Ed arriviamo quindi alla Boat Tail, una magnifica ammiraglia costruita su commissione per un cliente.

Pronta a salpare

Gli esterni della Rolls sono realizzati in blu, il colore designato e preferito dal cliente. Non si tratta di una tinta qualsiasi: le finiture metallizzate e i cristalli incorporati nella verniciatura donano all'ammiraglia un look che cambia a seconda della luce. Il cofano presenta sfumature di blu e lo stesso colore si ritrova negli eleganti cerchi in lega.

Anche l'abitacolo è rifinito in blu ed è impreziosito dai rivestimenti in pelle e in fibra di carbonio. La plancia è stata disegnata da zero, così come il quadro strumenti. Quest'ultimo è stato decorato con una tecnica chiamata Guilloché tipica dei gioielli e degli orologi di lusso.

Un picnic esclusivo

Se desiderate improvvisare un lussuosissimo picnic, la Boat Tail sa accontentarvi. Il doppio vano bagagli ospita un completissimo set con tanto di calici, posate e tovaglioli griffati Rolls-Royce. È presente anche uno scompartimento refrigerato per tenere al sicuro lo champagne. Tra l'altro, le dimensioni del vano sono state calcolate appositamente per accogliere al millimetro le bottiglie di spumante preferito dal cliente.

Il dettaglio "Boat Tail" inciso sull'argento è stato realizzato nell'azienda orafa di lusso Christofle a Parigi, mentre per ripararsi dal sole o dalle intemperie si può utilizzare l'ombrello a scomparsa installato al centro del bagagliaio.

Infine, Rolls-Royce ha pensato anche agli sgabelli: nel vano si trovano due creazioni dell'azienda italiana Promemoria per godersi i momenti di tempo liberi nel massimo relax.

Attenzione ai dettagli

Non è la prima volta che la Casa inglese realizza dei modelli unici. Era già capitato nel 2017 con la Sweptail, ma l'impressione è che con la Boat Tail gli ingegneri si siano superati. Le forme si richiamano a quelle degli yacht con un frontale imponente e una coda infinita. Per realizzarla, gli artigiani e gli ingegneri Rolls-Royce ci hanno messo ben quattro anni tra la fase di progettazione e quella di produzione.

Approvati i bozzetti digitali, la Casa ha prodotto una copia in argilla in scala reale per affinare ulteriormente il design e i dettagli. Così come le forme, anche i materiali sono di derivazione nautica. Ne è un esempio il rivestimento in Caleidolegno del bagagliaio e del tunnel centrale.

In totale, Rolls-Royce afferma che sono state costruite 1.813 nuove componenti e che al progetto hanno partecipato più di 20 persone. Solo il telaio ha richiesto 8 mesi di lavorazione ed è stato realizzato su misura anche un impianto audio da 15 altoparlanti.

In aggiunta, per creare il sistema di regolazione della temperatura nel complesso vano bagagli sono state realizzate cinque centraline differenti e il tutto è stato testato con temperature tra -20 e 80°C.