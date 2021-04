L'auto su misura ormai è per tutte le tasche. I kit di personalizzazione sono tantissimi anche sulle auto non di lusso, ma certo chi può spendere di più ha l'imbarazzo della scelta. Recentemente vi abbiamo parlato del programma Ad Personam di Lamborghini o dell’incredibile Rolls-Royce con le piume d’uccello nella plancia.

Le possibilità sono quasi infinite e la Casa inglese propone a chi ama l'aria aperta un kit davvero speciale per la Cullinan.

Spazio alle proprie passioni

Per tanti possessori, la Cullinan non è semplicemente un’auto per spostarsi da un punto A ad un punto B. Spesso il SUV viene utilizzato come “alleato” per tante attività come i pic-nic o una più generica gita in compagnia. La Cullinan, infatti, grazie al grande bagagliaio e alla sponda del baule apribile separatamente è la più versatile tra tutte le Rolls-Royce.

Per questa ragione, la Casa inglese dà la possibilità ai proprietari di personalizzare il compartimento a scomparsa nel fondo del bagagliaio inserendo un “modulo” specifico.

Questo si chiama “Recreation Module” e consiste in uno spazio di 48 litri perfettamente integrato nel resto del bagagliaio e che può accomodare le soluzioni più varie.

Un kit per tutte le necessità

C’è chi ha deciso di creare il kit perfetto per un pic-nic in compagnia di amici e famigliari con tanto di bicchieri (ovviamente firmati Rolls-Royce), taglieri e posate (anche da barbecue). In alternativa, c’è chi ha scelto un utilizzo più “classico” facendo montare due sedie a scomparsa realizzate in fibra di carbonio, alluminio spazzolato e pelle.

Un fotografo americano, invece, ha allestito uno spazio capace di ospitare l’attrezzatura elettronica come un drone, un iPad, un PC e dei vestiti di ricambio.

Tutti i moduli sono rimuovibili e i clienti possono quindi commissionarne diversi e sostituirli di volta in volta a seconda delle proprie esigenze. Naturalmente, il prezzo varia a seconda del grado di personalizzazione richiesto.