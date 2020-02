2 / 12

L’erede della mitica e plurivittoriosa Bugatti Type 35, la Type 51 del 1931, non ha una carriera sportiva altrettanto gloriosa, ma questo non le impedisce di essere venduta all’asta nel 2016 per la bellezza di 3,7 milioni di euro.

Certo, non è una Type 51 qualsiasi, avendo corso per ben quattro volte al Monaco Grand Prix ed essendo stata guidata da Piero Taruffi, Tazio Nuvolari, oltre che dal suo proprietario Lord Earl Howe. Questo pezzo di storia (telaio n. 51121) monta lo strepitoso motore 8 cilindri in linea di 2,2 litri con doppio albero a camme in testa, compressore volumetrico e 180 CV.