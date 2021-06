È tornata ed è pronta a stabilire un nuovo record. Stiamo parlando dello stesso esemplare di Ferrari 250 GTO che nel 2018 venne venduto alla cifra astronomica di 48 milioni di euro durante un’asta da RM Sotheby’s. Ora la 250 è di nuovo in vendita, presso il concessionario HP Cars di Parma, e il prezzo non si è certamente abbassato.

Come lei nessun'altra

La Ferrari 250 GTO rappresenta il Sacro Graal dei collezionisti. È ambita e ricercata in tutto il mondo per la sua storia e per la sua rarità. L’esemplare con numero di telaio 3413 GT è uno dei soli 36 prodotti ed è uno dei sette ad essere stati elaborati dall’atelier Scaglietti.

Per quanto riguarda le corse, la Ferrari in questione ha un lungo curriculum di eventi a cui ha partecipato.

Ha preso parte al campionato italiano GT del 1962 e al campionato internazionale GT del 1964 (con numerosi primi posti), oltre alla Targa Florio e ad una serie infinita di competizioni per auto storiche. Nel 2018 la 250 GTO è stata ispezionata dallo storico ed esperto di Ferrari Marcel Massini, il quale l'ha considerata uno degli esemplari meglio conservati al mondo.

Da notare come l’auto sia dotata di scatola del cambio e asse posteriore originali, mentre il motore a 12 cilindri da 300 CV è stato rimosso per preservarlo dall’usura. Al suo posto è montato un propulsore “replica” fedele all’originale per dare la possibilità al nuovo proprietario di utilizzare l’auto per nuove competizioni.

Verso un nuovo record

Come si diceva, questo esemplare è stato venduto tre anni fa per circa 48 milioni di euro. Ora la sua quotazione è cresciuta ulteriormente, tanto che la concessionaria parmense chiede 54 milioni di euro. Se la vendita si concluderà così sarà un record per le vendite “ufficiali”.

In passato, infatti, si è parlato di un’altra Ferrari 250 GTO venduta a David McNeil (il proprietario dell’azienda WeatherTech) per circa 60 milioni di euro. In quel caso, però, si è trattata di una trattativa tra privati e non vale, quindi, per stabilire un vero e proprio primato.