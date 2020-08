Messo in archivio l'ennesimo titolo nazionale (il settimo individuale, il nono consecutivo per la Juventus) Cristiano Ronaldo ha deciso di festeggiare alla grande regalandosi una delle rarissime Bugatti Centodieci.

Con soli 10 esemplari esistenti al mondo, questa new entry sarà la compagna di garage perfetta per la Chiron del campione portoghese. Ma anche lui dovrà aspettare per sentirne il sound…

Un sogno da 1600 CV

Presentata lo scorso anno a Pebble Beach e basata sulla Chiron, la Bugatti Centodieci è un omaggio alla leggendaria EB110 e ne riprende alcuni iconici elementi, come ad esempio le cinque prese d’aria circolari sui lati.

La Centodieci è alimentata da una versione rivista del monumentale W16 della Bugatti Chiron. La potenza sale così da 1500 a 1600 CV. Quattro enormi scarichi sono poi incastonati nel gigantesco diffusore posteriore, ingrandito proprio per aumentare la deportanza e offrire più stabilità ad elevate velocità.

L’arte richiede il suo tempo

Per costruire queste speciali hypercar ci vuole tempo e anche Cristiano Ronaldo, proprio come tutti gli altri, dovrà aspettare il suo turno. Le consegne non inizieranno fino al 2021.

Nel frattempo, Ronaldo dovrà accontentarsi dunque della sua normalissima Chiron e di tutte le altre supercar custodite nel suo garage milionario.