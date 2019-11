7 / 9

Costruita in soli 918 esemplari, la Porsche 918 Spyder è una delle auto più potenti ed esclusive del garage del calciatore svedese. È ibrida ed è la rivale dichiarata di McLaren P1 e Ferrari LaFerrari. In posizione centrale trova spazio un V8 da 4.6 litri da 608 CV accoppiato a due motori elettrici rispettivamente da 156 e 129 CV, per una potenza complessiva di 880 CV e ben 1.275 Nm di coppia. Le prestazioni sono, ovviamente, da astronave: 0-100 in 2,8 secondi e 0-200 in 7,9. Il prezzo base? Circa 800.000 euro.