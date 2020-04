11 / 12

La Bugatti Chiron è stata presentata nel 2016 come erede della Veyron e prodotta in soli 500 esemplari. Così come il modello di sui prende il posto ha la carrozzeria e il telaio completamente in fibra di carbonio e la trazione integrale permanente. Dietro le spalle dei passeggeri c'è sempre il W16 quadriturbo da 8.0 litri, solo che qui eroga 1.500 CV e una coppia massima di 1.600 Nm scaricati a terra attraverso un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Scatta da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, con la velocità massima che è limitata elettronicamente a 380 km/h. Inserendo una seconda chiave può raggiungere i 420 km/h.