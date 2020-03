L'asso del calcio portoghese possiede già una Bugatti Chiron e una Veyron, all'interno della collezione delle sue supercar. A quanto pare, quindi, Ronaldo aggiungerà un terzo modello del marchio nel suo garage, visto che ha effettuato un ordine per una Centodieci.

Presentata a Pebble Beach lo scorso anno è un omaggio alla EB110, da qui gli elementi di design ispirati all'hypercar degli anni 90. La parte anteriore è più piatta con fari sottili, una griglia a ferro di cavallo più piccola e un parabrezza avvolgente. Anche il disegno del faro posteriore e le cinque prese d'aria circolari sui lati sono un chiaro riferimento all'EB110 SS.

Sotto il cofano

Ancora più importante, la Centodieci è più leggera di 20 kg e ha un motore più potente della normale Chiron. Il suo motore W16 da 8,0 litri produce 1600 CV. Secondo Bugatti, la Centodieci è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e ha una velocità massima di 460 km/h.

Questa notizia, tra l'altro, ci aiuta a fare chiarezza su un presunto ordine da parte di Ronaldo a Bugatti. Nel 2019, infatti, secondo molte testate, il calciatore avrebbe commissionato alla factory una La Voiture Noire, l'auto più costosa mai prodotta con un costo di circa 19 milioni di dollari.

Campione fuori dal campo

A molti potrebbe sembrare egoistico spendere questa cifra su un'auto in un momento come questo. Non dobbiamo dimenticarci, però, che sotto l'aspetto della beneficenza, Ronaldo è a sua volte un grande campione, se così si può dire.

In un momento tanto delicato per il mondo intero, il campione avrebbe messe a disposizione di medici e ospedali una cifra pare a 23 milioni di euro. Inoltre, non bisogna scordarsi della miriade di donazioni compiute negli ultimi anni, tre le quali: