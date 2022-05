Non capita tutti i giorni di vedere delle foto spia di una nuova hypercar Pagani. L'atelier di San Cesareo sul Panaro ha recentemente iniziato a testare su strada la sua prossima creazione e i nostri fotografi hanno immortalato uno dei primi prototipi. Nome in codice? Pagani C10.

Esterno conservativo

Guardando l'auto nella sua interezza, la prima impressione è che i designer abbiano voluto mantenere un design esterno piuttosto conservativo rispetto ai canoni dell'azienda. A far capire da subito che si tratti di una Pagani sono gli specchietti montati su bracci sottili, la presenza di quadranti rotondi dallo stile aeronautico sul cruscotto in fibra di carbonio e il classico scarico a 4 uscite montato in posizione centrale.

Osservando poi più da vicino la parte anteriore, si notano delle grandi prese d'aria angolari con dei sottili baffi posti lateralmente, sotto a un cofano particolarmente corto, un aspetto tipico delle hypercar Pagani, con il parabrezza fortemente inclinato su di esso.

A primo impatto poi, sembrerebbe esserci anche una grande presa d'aria alla fine del tetto, che dovrebbe avere la funzione di fornire un maggiore apporto d'aria al motore rispetto all'attuale Huayra. Al posteriore invece spiccano delle nuove luci a LED probabilmente non ancora nella loro versione definitiva.

Fotogallery: Foto - Le foto spia della Pagani C10

11 Foto

Ancora V12

Parlando di powertrain, la Casa ha già confermato che la nuova hypercar sarà dotata dell'ormai collaudato 6,0 litri V12 di origine Mercedes-AMG, con un nuovo livello di potenza ancora sconosciuto.

L'anno scorso, Horacio Pagani aveva affermato che la futura C10 sarebbe stata un'auto incentrata sulle prestazioni in pista anziché sulla sola potenza. E' lecito comunque aspettarsi un aumento di 30 o 40 CV rispetto all'attuale Huayra, quindi circa 800 CV.

La nuova Pagani C10 debutterà ufficialmente il 12 settembre. Il Brand ha già confermato la data.