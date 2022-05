Milano, 12 settembre 2022: ecco data e luogo del debutto della Pagani C10, la nuova supercar della Casa di San Cesario sul Panaro. A ufficializzarlo ci ha pensato un post pubblicato sui profili social ufficiali del marchio, con una foto che anticipa per la prima volta il profilo dell’erede della Huayra.

Una foto che mostra poco ma quel che si vede è abbassa per farsi un’idea di come sarà lo stile della nuova creatura di Horacio Pagani.

Evoluzione della traduzione

Prima di tutto linee estremamente pulite, senza alcun alettone posteriore, proprio come sulle versioni “normali” della Huayra, per non “sporcare” lo stile della C10. Non per questo però l’aerodinamica non sarà raffinatissima. Probabile infatti l’adozione di appendici mobili “affogate” nella carrozzeria e pronte a svelarsi solo quando serve.

La foto "rubata" della Pagani C10

La silhouette sembra riprendere le forme dell'auto mostrata in una foto "rubata" pubblicata qualche tempo fa, anche se potrebbe riferirsi a un esemplare di pre produzione. Si nota poi l’abitacolo spostato in posizione avanzata, così da lasciar posto al monumentale V12 firmato Mercedes-AMG. Naturalmente ancora non si conoscono le specifiche tecniche, anche se dovrebbe essere un’evoluzione del biturbo della Huayra con potenza ben superiore, probabilmente vicina ai 789 CV della BC.

Ma non solo: sappiamo infatti che la nuova supercar di San Cesario sul Panaro avrà anche una versione 100% elettrica, il cui debutto potrebbe avvenire però in un secondo momento.

Anteprima da museo

Ci sono ancora tanti punti interrogativi sulla carta di identità della Pagani C10 - il nome è chiaramente provvisorio e indica la sigla del progetto - la con ogni probabilità solo il 12 settembre 2022 conosceremo tutto.

Rimane però un ultimo interrogativo per il quale pensiamo di avere una risposta: il luogo del debutto. La passione di Horacio Pagani per Leonardo Da Vinci è nota (più volte l’ingegnere argentino ha citato il genio italiano come sua principale fonte di ispirazione) e, guarda caso, a Milano c’è un museo intitolato proprio a Leonardo: quello della Scienza e della tecnica. Fare 1+1 sembra quindi molto semplice.